Aké sú nutričné hodnoty?

Med je jednou z najčistejších potravín prírody a nie je len prírodným sladidlom. Je to „funkčné jedlo“, čo znamená, že je to prírodná potravina s prínosom pre zdravie. Nutričné hodnoty v surovom mede sú pôsobivé.

Med obsahuje 22 aminokyselín, 27 minerálov a 5 000 enzýmov. Medzi minerály patrí železo, zinok, draslík, vápnik, fosfor, horčík a selén. Medzi vitamíny nachádzajúce sa v mede patrí vitamín B6, tiamín, riboflavín, kyselina pantoténová a niacín. Nutraceutiká obsiahnuté v mede navyše pomáhajú neutralizovať škodlivú aktivitu voľných radikálov.

Priberá sa z medu?

Jedna polievková lyžica medu obsahuje 64 kalórií, napriek tomu má zdravú glykemickú záťaž okolo 10, čo je o trochu menej ako banán. Med nespôsobuje nárast cukru a zvýšené uvoľňovanie inzulínu ako biely cukor. Iná štúdia zistila, že med môže aktivovať hormóny, ktoré potláčajú chuť do jedla. V štúdii boli hormóny chuti do jedla a glykemické reakcie merané u 14 zdravých neobéznych žien po konzumácii raňajok obsahujúcich buď med, alebo cukor. Celkovo vedci dospeli k záveru, že konzumácia medu ponúka potenciálne ochranné účinky proti obezite. Ale, samozrejme, aj s medom opatrne, stále je to fruktóza a veľké množstvo by sa na postave určite odrazilo. Ale ako náhrada cukru, je to skvelá voľba!

Proti kašľu i na dobrý spánok

Ukázalo sa, že med je pri liečbe kašľa rovnako účinný ako voľne predajné sirupy proti kašľu. V jednej štúdii bol med rovnako účinný ako difenhydramín a dextrometorfán, bežné zložky nachádzajúce sa vo voľne predajných liekoch proti kašľu. Čoraz viac vedeckých dôkazov ukazuje, že jedna dávka medu môže znížiť vylučovanie hlienu a kašeľ. Med pred spaním obnovuje tiež zásoby glykogénu v pečeni a zabraňuje tak mozgu v krízovom hľadaní paliva, ktoré vás môže prebudiť. To vám uľahčí spánok a podporuje uvoľňovanie melatonínu v mozgu, ktorý nás uspáva.