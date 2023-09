Energetické guľky so škoricou

30 kúskov

200 g jabĺk ● 200 g ovsených vločiek ● 1 ČL škorice ● 2 PL agávového sirupu

Rúru predhrejeme na 160 °C. Do mixéra dáme nakrájané jablká aj so šupkou a 100 g ovsených vločiek, rozmixujeme najemno. Do zmesi pridáme zvyšok vločiek, škoricu aj agávový sirup a premiešame. Necháme 10 minút odstáť a potom zo zmesi vyformujeme guľky. Poukladáme na plech vyložený papierom na pečenie a dáme piecť na 30 minút. V polovici pečenia obrátime. Vyberieme a necháme vychladnúť.

Čas prípravy: 10 minút

Čas pečenia: 30 minút

Jablkové lízanky

24 kúskov

3 jablká ● horká čokoláda ● karamel ● hrsť orechov ● strúhaný kokos

Umyté jablká nakrájame na osminy, pričom odstránime jadrovník. Z jednej strany napichneme na špajdľu a spolovice namočíme do rozpustenej čokolády alebo karamelu. Posypeme nasekanými orechmi alebo strúhaným kokosom a môžeme podávať.

Čas prípravy: 10 minút

Jablkové lízanky Zdroj: Shutterstock

Jablkové donuty

10 kúskov

2 jablká ● 4 PL arašidového alebo iného orechového masla ● hrozienka na posypanie

Z jabĺk vykrojíme jadrovník a nakrájame ich na tenšie kolieska. Z jednej strany potrieme arašidovým alebo iným orechovým maslom a posypeme hrozienkami. Ihneď podávame.

Čas prípravy: 5 minút

„Špagety“ s ovocím

2 porcie

2 jablká ● 1 citrón ● 200 g drobného ovocia ● 2 ČL medu ● 1/2 ČL škrobovej múčky ● 3 až 4 ČL mandľových lupienkov

Drobné ovocie očistíme a dáme do hrnca spolu s medom, povaríme asi 2 minúty. Škrobovú múčku vymiešame s trochou vody a zamiešame do ovocia. Varíme, kým zmes trocha nezhustne, a necháme vychladnúť. Jablká nastrúhame, prípadne vytvoríme špiralizérom špagety, ihneď premiešame so šťavou z citróna a naložíme na taniere. Polejeme ovocnou omáčkou a posypeme opraženými mandľami.

Čas prípravy: 15 minút