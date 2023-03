Každý stále hovorí o imunite, o tom, ako ju treba posilňovať, budovať a dbať o ňu. Čo však vlastne imunita je? Vedeli by ste ju definovať, keby sa vás na to niekto opýtal? Asi nie. Ide o dokonale prepracovaný výkonný systém ľudského tela, ktorý dokáže vytvoriť ochrannú bariéru, a to zvnútra aj zvonka, pred baktériami, vírusmi či ďalšími patogénmi, ktoré sa nachádzajú okolo nás a chceli by nás „napadnúť“. Ak chceme, aby imunita fungovala optimálne a dostatočne nás chránila, nesmieme dopustiť jej oslabenie. Keď k tomu dôjde, organizmus je omnoho citlivejší aj náchylnejší ochorieť.

Ilustračné foto Zdroj: Shutterstock

Čo na ňu pôsobí

Ovplyvniť imunitný systém môže množstvo faktorov. Jeho fungovanie môže oslabiť stres, vyčerpanosť či dokonca dlhodobé užívanie liekov. Pôsobiť naň opačným spôsobom, teda aby sme ho posilnili, môžeme práve my. A to zodpovedným prístupom k sebe a svojej životospráve. Pomôcť môže nielen pravidelná konzumácia ovocia a zeleniny, pohyb, ale aj duševná pohoda, kvalitný spánok a dopĺňanie vitamínov a minerálov vo forme kapsúl, tabliet, sirupov či prášku.

7 spôsobov, ako nakopnúť imunitu

1. Zamerané na črevo



Možno to tak nevyzerá, ale práve tráviaci trakt tvorí podstatnú časť imunitného systému. Dokonca sa v čreve nachádza až 70 percent imunitných buniek. Nachádzajú sa tam dobré baktérie a tie sa podieľajú na imunite syntézou vitamínov. No nájdu sa tam aj zlé, ktoré môžu spôsobiť autoimunitné reakcie a choroby. Aby črevá fungovali optimálne, musíme konzumovať dostatok vlákniny. Ak jej nemáme dostatok v strave, môžeme siahnuť po probiotikách. Vyhnite sa priemyselne spracovaným potravinám. Mali by ste si dávať pozor na konzumáciu jednoduchých cukrov, ktoré negatívne ovplyvňujú schopnosť bielych krviniek ničiť škodlivé baktérie. Je dobré zaradiť do jedálneho lístka špenát aj kapustovú zeleninu. Zvýšiť reakcie imunitného systému môžete aj konzumáciou húb ako reiši, žezlovka, šiitake, maitake.

Perfektná voľba je cesnak či zázvor – to už tvrdili aj naše staré matere. Siahnuť môžete aj po kolostre, ktoré obsahuje imunoglobulíny bojujúce s patogénmi.

Náš tip: Vyskúšajte drink na imunitu. Zmiešajte v pohári šťavu z jednej limetky, pridajte 1 ČL čerstvého strúhaného zázvoru, 1 ČL kurkumy a štipku korenia. A šup do seba.

Ilustračné foto Zdroj: Shutterstock

2. Dostatok kvalitného spánku



Áno, aj ten je pre silnú imunitu a jej správne fungovanie naozaj dôležitý. Ak ho nemáme dostatok, v spolupráci so stresom zvyšuje produkciu kortizolu a jeho dlhodobé zvýšenie potom potláča imunitu. Nedostatok spánku bráni aj tomu, aby sa tvorili cytokíny, ktoré imunitný systém regulujú. Rozhodne preto nočný odpočinok nepodceňujte.

Ilustračné foto Zdroj: Shutterstock

3. Obmedzte stres a úzkosť



Práve tieto dva faktory negatívne vplývajú na imunitný systém. Je totiž ochromený kortizolom a to sa prejaví tým, že sa nám zníži počet lymfocytov, ktoré bojujú s vírusmi a baktériami. Vieme, že každý deň je toho na nás veľa a zažívame stres, no je načase eliminovať ho. Nárazovo to nepôjde, no postupne áno. Skúste cvičenie alebo meditáciu, prípadne metódu Wima Hofa – hlboké dýchanie v spojení s otužovaním. Ak potrebujete akútnu pomoc, potom sa skúste desaťkrát zhlboka nadýchnuť do brucha a vydýchnuť. Robte to však na čerstvom vzduchu.

Ilustračné foto Zdroj: Shutterstock

4. Pozor na alkohol a cigarety



Poškodzujú imunitný systém, keďže narúšajú schopnosť tela brániť sa pred infekciami a to prispieva k poškodeniu orgánov. Ak teda patríte medzi fajčiarov a pohárik si doprajete častejšie, než je vhodné, mali by ste to prehodnotiť. Koniec koncov, tabakový dym oslabuje imunitný systém tým, že znižuje obranyschopnosť horných a dolných dýchacích ciest.

Ilustračné foto Zdroj: Shutterstock

5. Neporaziteľný vitamín C



Vitamín C, teda kyselina askorbová, je silný antioxidant a podieľa sa na tvorbe a ochrane tkanív. Telo si ho však nevie vytvoriť samo, preto ho treba dopĺňať stravou a vitamínovými doplnkami. Siahnite napríklad po citrusoch, šípkach, rakytníku, kivi, ríbezliach, paprike či paradajkách. Pozor však, pri tepelnej úprave sa jeho obsah v potravinách znižuje. Odporúčaná denná dávka je 100 mg a zvýšená dávka je dôležitá pri zápalových ochoreniach, hojení rán, málokrvnosti, ak ste tehotná alebo dojčíte. Nemusíte sa však báť, céčkom sa nedá predávkovať a má množstvo benefitov pre organizmus.

Ilustračné foto Zdroj: Shutterstock

Prispieva k:



● správnemu fungovaniu imunitného systému;

● udržaniu správneho fungovania imunitného systému počas intenzívnej telesnej námahy a po nej;

● správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii kostí, chrupaviek, krvných ciev, ďasien, pokožky, zubov;

● správnej látkovej premene dôležitej na tvorbu energie;

● správnemu fungovaniu nervového systému;

● správnej funkcii psychiky;

● ochrane buniek pred oxidačným stresom;

● zníženiu vyčerpania a únavy;

● regenerácii redukovanej formy vitamínu E;

● zvýšeniu vstrebávania železa.

Ak si chcete podporiť imunitu aj inak, ako potravinami bohatými na vitamín C, siahnite po výživovom doplnku Celaskon Imunita Plus, ktorý je novinkou na trhu. Ide o spojenie vitamínu C so zinkom a s bioflavonoidmi z citrusov s postupným uvoľňovaním. Keďže vitamín C aj zinok prispievajú k správnej funkcii imunitného systému, v tejto kombinácii získate posilnený účinok. Stačí jedna tableta denne a zapiť vodou. Určite stojí za to vyskúšať ho!

Ilustračné foto Zdroj: Robo Hubač

6. Pravidelný pohyb



Aby ste posilnili svoju imunitu, začnite sa pravidelné hýbať. Už aj polhodinová prechádzka na čerstvom vzduchu každý deň je prospešná. Navyše, keď je slnečno, je to ďalšie plus. Nielenže krásne počasie pomôže vašej psychike, ale ak sa vystavíte denne na 10 až 15 minút slnečnému žiareniu, spustí sa tvorba vitamínu D, ktorý je pre silnú imunitu rovnako dôležitý a nenahraditeľný. Ak práve nemáte „k dispozícii“ slnko, déčko môžete doplniť doplnkami výživy.

7. Dodržujte pitný režim



Dostatok vody je nutný pre plynulý pohyb lymfy. Navyše nedostatok vody môže spôsobiť migrénu, problémy s dychom, močom a so stolicou. Ak chcete podporiť imunitný systém, pite dostatok vody. Mali by ste počítať tak 40 ml na kilogram svojej váhy. Dostatkom vody vždy zapíjajte aj výživové doplnky, ako je Celaskon Imunita Plus.