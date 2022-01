Kedysi mládenci tiež na Silvestra o polnoci robili hluk, no nie otváraním šampanského, ale bičom. Presne o polnoci plieskali bičom alebo robili iný hluk, aby ľudia vedeli, že si môžu blahoželať k príchodu nového roka, píše PLUSKA.

V prvý deň roka sa každý snažil robiť všetko správne, lebo platilo: Ako na Nový rok, tak po celý rok. V mnohých domácnostiach to pretrvalo dodnes.

Poznáte slovenské zvyky na Nový rok? Zdroj: Shutterstock

Tradičné slovenské zvyky

Zvyky na Nový rok sa na celom Slovensku podľa regiónov mierne odlišujú. Medzi najznámejšie patrí určite to, že prvý deň v roku sa nejedia hydina a zajace, aby šťastie neuletelo ani neutieklo, prípadne ryby, aby neodplávalo.

V prvý deň v roku v niektorých regiónoch vstal v dome ako prvý muž a priniesol čerstvú vodu, v ktorej sa všetci poumývali – umývanie a prezliekanie do čistých šiat bolo na Nový rok zaužívané na celom Slovensku. Niekde do vody na umytie vkladali červené jabĺčko.

Na Nový rok sa nerobili žiadne ručné práce – šitie, vyšívanie, lebo by sliepky vajíčka neniesli.

Na Nový rok všade platilo dôležité pravidlo. Do domu nesmela ako prvá vkročiť žena, to by prinieslo nešťastie a intrigy. Ľudia verili, že niektoré ženy sú strigy a mohli by celý dom pobosorovať.

Dobrým zvykom bývalo aj to, že richtár pozval mužov z dediny do miestnej krčmy na pohárik. Tento rok by ich nemal kam pozvať, keďže gastro prevádzky sú stále zatvorené, ale zavinšovať si môžeme aj teraz.

Podľa slovenských tradícií by ľudia nemali na Nový rok prať ani vešať bielizeň, aby neprivolali smrť, ťažké zomieranie či obesenie.

Aby niekoho „nevymietli“, neprivolali smrť, zametali naši predkovia len do rohov miestnosti, nie von.

V posledný deň v roku bolo zaužívaných menej obradov ako na Štedrý deň, zvyky sa však zhodovali. O polnoci chodili hlavne mladí vinšovať a spievať pod obloky.

Novoročný vinš

Veľmi dôležité boli kedysi vinše. Ľudia verili, že keď iným zaprajú a dožičia šťastia a zdravia, budú ho mať aj oni sami. Preto si prvého januára chodili navzájom vinšovať z domu do domu.

Novoročné vinše boli rôzne, a keď mladí muži chodili po dedine vinšovať z domu do domu, v každom ďalšom pridali aj niečo vlastné. Vinš môže vyzerať napríklad takto:

Vinšujem vám Nový rok, aby vám odpadol z pece bok, z hrnca ucho, z gazdinej brucho, a zo strechy rúra, aby ste do roka mali Ďura.