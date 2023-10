Moderátorka, herečka, spisovateľka a mediátorka Renáta Názlerová (55) sa za svoje kilogramy nikdy nehanbila. Okrem pochvál však musí neraz čeliť aj kritike, píše Šarm. Čo ona na to? Pre mnohé ženy, ktoré nemajú postavu modelky, je Renáta veľkou inšpiráciou. Rada sa oblečie pekne aj výrazne a hoci vie, že jej kilogramy navyše nie sú pre jej telo najzdravšie, neplače doma do vankúša.

Začiatok týždňa mohol byť pre Renátu takým ako všetky iné, no ona sa rozhodla pre rázny krok na svojom Facebooku a poukázala na hejt, ktorý dostala od istej sledovateľky. „Krásny pondelok všetkým. Dokonca aj tej „mudrlantke“, ktorá v diskusii napísala, že teda rozhodne nesúhlasí s tým, že by som ja bola krásna, lebo som tučná, a to je nezdravé - a pozor! krásne je len to, čo je zdravé,“ začala Názlerová svoj príspevok.

