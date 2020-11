V seriáli o jedálnych lístkoch, ktoré ste museli upraviť pre rôzne potravinové alergie alebo intolerancie, sme prebrali už lepok, laktózu i cukor. A musíme skonštatovať, že neznášanlivosť ovocného cukru (alebo fruktózová intolerancia) je v porovnaní s nimi o niečo tvrdší oriešok. A to najmä preto, že sa o nej toho zatiaľ veľa nevie a nehovorí. No ak aj vám v poslednom čase ovocie „akosi nesadne“, možno to má na svedomí práve táto „modernejšia“ diagnóza. Žiadna panika, nakoniec ju zvládnete ľavou zadnou.

Radí Ing. Jarmila Kabátová, dietologička z Odbornej detskej gastroenterologickej ambulancie v Piešťanoch, vyštudovala odbor vedecká výživa ľudí. Poskytuje odborné dietologické poradenstvo pre ľudí, ktorí trpia rôznymi potravinovými alergiami a intoleranciami.

Ale pozor!

Existuje aj takzvaná hereditárna fruktózová intolerancia, ktorá má ťažší priebeh, je dedičná, celoživotná a prejavuje sa už od dojčenského veku. Fruktózová diéta je tiež súčasťou takzvanej FODMAPs diéty, ktorá je považovaná za najúčinnejšiu pri syndróme dráždivého čreva. Okrem fruktózy sa počas nej vynechávajú fruktany, galaktooligosacharidy, laktóza a polyoly.

Kde všade je?

Fruktóza sa nachádza predovšetkým v ovocí (napríklad v jablku), mede a v niektorých druhoch zeleniny. „Pozor aj na kukuričný sirup a sladkosti, hlavne diavýrobky,“ upozorňuje odborníčka.