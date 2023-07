NENECHAJTE si pokaziť letnú dovolenku! Čo si vziať do cestovnej lekárničky proti UŠTIPNUTIU?

Drobnou nevýhodou letných dní je množstvo hmyzu, ktorý vám po poštípaní znepríjemní napríklad dobrý pocit z dovolenky. „Po uštipnutí môže miesto začervenať, dokonca bolestivo spuchnúť. Presne takto štípu napríklad drobné mušky drozofily, ktoré majú tvrdé krídelká. Nejeden raz som sa stretla po ich poštípaní s rozsiahlym ložiskom, kde bolo treba nakoniec nasadiť antibiotickú liečbu. Bežne však v tomto prípade odporúčam postihnuté miesto natrieť antialergickou masťou, prípadne octanom. Tie by mali byť súčasťou každej domácej lekárničky,“ zdôrazňuje viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Michaela Gašpar Macháčová. „Pomôcť vám môžu nielen pri uštipnutiach, ale i pri drobných úrazoch.“ Práve preto si ich nezabudnite pribaliť na letnú dovolenku ako prvú pomoc pri uštipnutí hmyzom.

Komáre, včely, osy...

Osobitným prípadom je poštípanie včelou, ktorá zanecháva žihadlo, osou alebo sršňom. Veľké nepríjemnosti však môže spôsobiť aj ovad. Vedeli ste, že tento dotieravý hmyz vás klasicky neštípe, ale postihnuté miesto v podstate vyhryzne? „Vo všetkých týchto prípadoch miesto opuchne, začervená a bolí. Pre uštipnutie včely je typické, že opuch sa zvýrazňuje ešte niekoľko dní a sprevádza ho i silné svrbenie,“ opisuje kontakt s hmyzom odborníčka. Ide však o bežnú reakciu a po klasickom ošetrení by sa mali prejavy zmierniť maximálne po dvoch dňoch. Ak vás uštipla včela, skontrolujte, či vám v koži nezostalo žihadlo. Určite si ho vyberte pinzetou, lebo práve v ňom sa nachádza vačok s jedom, ktorý sa postupne uvoľňuje a môže reakciu zhoršiť. Osy väčšinou žihadlo v mieste vpichu nezanechávajú.

Domáca prvá pomoc

Nemáte poruke špeciálne masti a gély? „Opuch a svrbenie môže zmierniť cibuľa nakrájaná na plátky. Octové a vínne obklady sú zase ideálne proti začervenaniu a opuchu,“ radí odborníčka. Ak nepatríte k alergikom, vo väčšine prípadov si telo s uštipnutím poradí. Pomôcť mu môžete chladením. Použite kocku ľadu alebo mrazenú zeleninu. Následne si miesto ošetrite voľnopredajným antihistaminikom. Prípravok vám zmierni svrbenie i opuch. S nepríjemným uštipnutím však niekedy skončíte v ambulancii lekára. „V prvom rade skontrolujeme, či v mieste skutočne nezostalo žihadlo. V horších prípadoch, ak je reakcia na poštípanie rozsiahla, podávame kortikoidnú injekciu a predpíšeme antialergické lieky a krémy,“ vysvetľuje lekárka. „Uštipnutie včelou, osou, sršňom či ovadom môže narobiť šarapatu aj u nealergika.“

Majte ho vždy so sebou

„Ak ste alergickí na poštípanie hmyzom, majte vždy pri sebe adrenalínové pero, tabletkový kortikoid a antialergikum. Platí to aj v prípade, že ste mali v minulosti závažnú komplikáciu po uštipnutí spomínaným hmyzom,“ upozorňuje doktorka Michaela Gašpar Macháčová. Aj u alergika sa však môže skončiť stretnutie s osou či včelou len lokálnou kožnou alergiou, nemusí sa objaviť anafylaktický šok. Tento typ reakcie nastúpi do piatich minút až do polhodiny po bodnutí hmyzom. Najčastejšie sa objavuje pri včelách a osách. Adrenalínové pero použite hneď, ako sa zač­ne objavovať opuch. Aplikujte ho do svalu a nechajte ho vpichnuté desať sekúnd. Aj to je vec, ktorá nesmie chýbať vo vašej batožine, ak sa balíte na dovolenku.

Ste alergická?

Reakciu na bodnutie môže zhoršiť aj prostredie, v ktorom sa hmyz pohyboval. Často sa to stáva na poliach či lúkach, ktoré postrekujú. Vtedy organizmus reaguje na danú chemikáliu. Ak viete, že vo vašom okolí sa používal postrek, radšej prechádzku na pár dní vynechajte. Za alergickú reakciu sa nepovažuje začervenanie a opuch, ktorý má v oblasti vpichu veľ­kosť približne do dvoch centimetrov. Alergická reakcia vás môže prekvapiť aj v prípade, že ste v minulosti zvládli uštipnutia bez nej. Ak sa začne objavovať výrazný opuch a máte pískavý dych, neodkladne volajte tiesňovú linku.

Pijú vám krv?

Špeciálnou letnou kategóriou je kliešť. Aj keď ho včas a správne vyberiete, zostáva po ňom drobný štípanec, ktorý je podobný ako bodnutie po komárovi. „V tomto prípade postačí lokálna terapia, napríklad gél s obsahom antihistaminika s chladivým efektom. Miesto môžete lokálne potierať roztokmi jódu, ktoré majú nielen výrazný antivirotický, ale aj antibakteriálny efekt,“ pridáva praktickú radu všeobecná lekárka. „Po prisatí sledujte kožu, či sa na nej neobjaví typická škvrna, ktorá je charakteristická pre infikované kliešte. Najnebezpečnejšia však stále zostáva kliešťová encefalitída, teda zápal mozgu.“

Tohto sa vyvarujte aj počas dovolenky



Počítajte s tým, že hmyz má stokrát lepší čuch ako človek. Ako znížiť riziko?

● Nepoužívajte výrazné vône či príliš parfumované krémy, pracie prášky alebo šampóny.

● Nenoste do prírody pestrofarebné oblečenie.

● Nerobte si vo voľnej prírode piknik, pozor si dajte hlavne na sladkosti.

● Nechoďte bosí, aj pri kosení trávnika radšej použite uzatvorenú obuv.

● Nepite z plechovky, nápoj si vždy vylejte do pohára, aj ten skontrolujte.

● Nezdržujte sa na miestach, kde sa koncentruje hmyz, ako sú ovocné sady, stánky s občerstvením či okolie odpadkových košov.

● Neoháňajte sa, ak sa k vám priblíži hmyz, snažte sa zachovať pokoj.

Nepodceňte to!

Ak sa miesto po uštipnutí naďalej zhoršuje, je nutná návšteva lekára. Ten posúdi, či stačí pokračovať v antialergickej liečbe alebo sú nutné antibiotiká.