Mnoho žien sa v rôznych momentoch života necíti byť so sebou spokojné. Problémy máme najmä s nízkym sebavedomím. „To často vyplýva aj z toho, ako vnímame svoj vzhľad,“ hovorí psychologička Daniela Borecká. „Ženy sa často fixujú na nedostatky a majú potom potrebu ich odstraňovať, maskovať a niekedy až nezdravým spôsobom dosahovať priblíženie sa k akémusi spoločensky žiaducemu a prezentovanému ideálu žien. Ten je však často iba ilúzia vytvorená pomocou retuše, filtrov a úprav. A tak takéto porovnávanie sa s nerealisticky vyobrazenými ženami v nás nemôže, prirodzene, vyvolať pocity spokojnosti a sebaakceptácie,“ vysvetľuje odborníčka svoje poznatky z praxe. Dodáva tiež, že našu hodnotu predsa neurčuje to, aké číslo ukáže váha, či to, že máme nedokonalosti pleti, alebo že náš nos nie je ako z katalógu plastického chirurga!

Čo hovoria druhí a čo my?

Niekedy môže problém vyplývať z toho, čo nám o nás hovoria druhí, a teda z prostredia, ktorého zmena nám môže prospieť. Nízke sebavedomie však býva často výsledkom práve toho, čo si hovoríme a myslíme o sebe my. Ba čo viac, týmito kritickými komentármi, ktorými sa častujeme, môžeme nevedome vytvárať príklad aj pre naše deti. Tie od nás často preberajú vzorce správania a aj nazerania na seba, a tak v nich pestujeme nízke sebavedomie už od malička. „Zvlášť citlivé môžu byť naše dcéry,“ upozorňuje ďalej znalkyňa duševných prejavov Daniela Borecká.

Negatívne komentáre vynechajte

Jedným z krokov, ako začať pracovať na zlepšení sebavedomia, môže byť uvedomenie si takýchto komentárov a myšlienok, ktoré voči sebe máme, prípadne aj voči ostatným, a zastaviť ich. Psychologička ďalej radí, aby sme ich postupne menili na pozitívne a vyzdvihovali na sebe to, čo sa nám na nás páči a čo si na sebe vážime. Dôležité je tiež vydržať v priaznivom nazeraní na seba a následne si vybudovať zvyk, ktorý nám tiež môže pomôcť aj s prijatím samej seba. Je potrebné sa so všetkými vnímanými nedostatkami naučiť pracovať a nejakým spôsobom ich prijať. Tvoria totiž našu špecifickú osobnosť a zároveň výnimočnú a nezameniteľnú bytosť. Sme predsa originál, ktorý má vyššiu cenu než nejaká dokonalá kópia. „Ak však stále máme pocit, že cesta za zlepšením sebavedomia je pre nás zložitá a dlhá a samy po nej nezvládame kráčať, je vhodné vyhľadať radšej psychológa,“ radí psychologička Daniela Borecká.

Zajedanie emócií

Nespokojnosť so svojím telom vedie tiež napríklad k prejedaniu sa a emocionálnemu jedeniu. Teda zajedaniu emócií. Pri emocionálnom jedení totiž potrebujeme niečo iné než jedlo, pretože nie je hladné naše telo, ale duša. Čím viac sa naučíme svoje telo mať rady, tým menej budeme nespokojnosť zajedať. „Uvedomme si, že naša postava sa počas života mení. To, že v nejakej fáze života priberieme, ešte neznamená, že už nikdy neschudneme. Na druhej strane však nie je správne mať nereálne očakávania,“ približuje poradkyňa v oblasti celostnej výživy Simona Harvišová.

Majte sa rada s akýmkoľvek telom. Vaša hodnota totiž nie je naň viazaná. Zdroj: Shutterstock

Majte rady kilá navyše

Odborníčka opisuje, že tu patrí napríklad túžba mať postavu spred piatich rokov. V prvom rade je potrebné začať mať rada samu seba s akýmkoľvek telom. Na prvé miesto by sme mali klásť v tomto prípade najmä bezpodmienečnú formu lásky. „Ide o takú lásku, ktorá prijíma bez rozdielu, nekladie podmienky, neporovnáva, nehodnotí, nesúdi. Väčšinou sa takto správame k ľuďom, na ktorých nám záleží. Ak moja dobrá kamarátka priberie, neprestanem sa s ňou baviť. Ak priateľ stratí prácu, neprestanem ho milovať… Ale málokedy sa takto dokážeme správať aj k sebe,“ ozrejmuje. „Štíhle telo môže byť u niekoho výsledok snahy a telesnej námahy, u niekoho samozrejmý jav, ktorý nestojí veľa úsilia, a niekedy dokonca prejav problémov, choroby či stravovacej poruchy,“ zamýšľa sa výživová poradkyňa.

