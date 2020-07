Hoci väčšina ľudí má pocit, že včely máme len na med, netreba zabúdať, že ich chováme kvôli opeľovaniu a med je len príjemný bonus. Preto ho využívajme s rozvahou či už pre jeho liečebné účinky, alebo ako zdravšiu alternatívu cukru. Vybrali sme pre vás niekoľko mýtov o mede, ktoré sa šíria, ale nie sú pravdivé. Toto si treba uvedomiť a brať do úvahy, keď sa rozhodnete nahrádzať cukor medom.

Med je menej kalorický než cukor

Med je kaloricky výdatnejší než bežný cukor, napríklad jedna kávová lyžička medu obsahuje asi 64 kalórií (kým cukor obsahuje 49), ale má väčšiu sladivosť, preto sa ho dá použiť menej. Med je zložený hlavne z fruktózy, glukózy a z vody a obsahuje stopy vitamínov, minerálov, elektrolyty, enzýmy, aminokyseliny a flavonoidy. Tieto látky sú asi najväčším benefitom. Ale najnovšia štúdia, ktorú zverejnil časopis Journal of Nutrition, tvrdí, že chemické zloženie bieleho cukru, glukózovo-fruktózového sirupu a medu je veľmi podobné. Preto nám všetky sladidlá vo veľkých množstvách škodia rovnako.

Má veľa zdravotných výhod

Rôzne výskumy preukázali súvislosť medzi konzumáciou medu a zlepšením rovnováhy črevnej mikroflóry, zmiernením kašľa a dýchacích ťažkostí. Prítomnosť výživných látok v mede má aj antibakteriálne, antioxidačné a protizápalové účinky. Aby sme však získali dostatok týchto látok, museli by sme skonzumovať veľa medu,

a teda množstvo kalórií, upozorňujú dietológovia.

Medom zaženieme chuť na sladké

Je to presne naopak. Práve preto, že med zvyšuje chuť na sladké a obsahuje cukor, ho majú diabetici úplne zakázaný. Rovnako ako ľudia alergickí na med a včelie produkty.

Med má hojivé účinky na pokožku aj na sliznice a bráni vzniku zubného kazu. Zdroj: Shutterstock

Ďalšie mýty o kvalite prírodného zázraku

Skryštalizovaný med už nie je kvalitný

Kryštalizácia je prirodzená vlastnosť medu a dôkaz toho, že je kvalitný a nemanipulovalo sa s ním nešetrne. Kedy med skryštalizuje, závisí od podielu fruktózy a glukózy. Skryštalizovaný med môžete šetrne vrátiť do tekutého stavu zahriatím do 45 °C alebo si ho môžete napastovať. Vložíte ho do väčšej nádoby, mechanicky ho rozdrvíte a potom ho v priebehu niekoľkých dní pravidelne asi trikrát denne zamiešate antikorovou metličkou. Po pár dňoch uvidíte, ako med mení štruktúru a stáva sa krémovým.

Med sa nemôže pokaziť

Dlhú trvanlivosť medu spôsobuje vysoký obsah jednoduchých cukrov, nízky obsah vody a antibakteriálne účinky. Ak však med nie je kvalitný a má v sebe vysoký podiel vody, môže začať kvasiť. Preto kupujte len kvalitné medy, ktoré prešli prísnou kontrolou zloženia. Tá spočíva v kontrole fyzikálnych a chemických zložiek a v overení neprítomnosti antibiotík, pesticídov a iných látok, ktoré do medu nepatria.

Med v horúcom čajistráca vitamíny

Bežne pripravovaný čaj má teplotu 80-90 °C. Keď sa doň ponorí lyžička s medom a zamieša sa, teplota čaju rýchlo klesne. Teplotná záťaž teda nie je taká vysoká a dlhá, aby došlo k znehodnoteniu medu a zdraviu prospešných látok, ktoré obsahuje.

Med z mesta nie je vhodný na konzumáciu

Vďaka pestrej ponuke kvetov aj exotickejších kvitnúcich rastlín je med z mesta chuťovo iný, nájdu sa dokonca také druhy ako mätový či gaštanový. Podľa odborníkov sa netreba obávať, že by v ňom boli mestské škodliviny. Včela si do svojich zásob nič zlé nezaviečkuje. Znečistenie ovzdušia a prach znášajú včely lepšie než pesticídy, ktoré

z medu nedokážu izolovať.

Vyskúšajte: Táto kombinácia je vhodná aj pri chudnutí

Med je veľmi prospešný v kombinácii so škoricou, pravidelná konzumácia tejto zmesi podporuje chudnutie, má pozitívne účinky na zápaly kĺbov, žalúdočné vredy i rakovinu.

Med je veľmi prospešný v kombinácii so škoricou. Zdroj: Shutterstock

Čo hovorí o mede odborník?

Radí Ing. Milan Špaček, konateľ spoločnosti Medokomerc, s. r. o., a bývalý včelár

1 Čím väčší podiel fruktózy med obsahuje, tým neskôrkryštalizuje.

2 Med veľmi priaznivo ovplyvňuje ľudské zdravie, pre človeka je zdrojom okamžitej energie bez nutnosti ďalej štiepiť cukry.

3 Med posilňuje obranyschopnosť organizmu a pomáha pri detoxikácii.

4 Zároveň pôsobí antisepticky a protizápalovo, posilňuje obehovú sústavu a srdce.

5 Uľahčuje potenie a pomáha pri liečbe močových ciest. Prospieva aj pri udržiavaní optimálnej hladiny cholesterolu v krvi, podporuje tvorbu červených krviniek a chráni pred ochoreniami cievneho systému.

6 Med má hojivé účinky na pokožku aj na sliznice a bráni vzniku zubného kazu.

7 Pomáha bojovať so stresom, upokojuje a podporuje celkovú duševnú rovnováhu.