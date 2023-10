Americké noviny a weby informujú o tom, ako sa menia potreby pracujúcich, a tým aj ich priestory. Práca z domu, ktorá sa po pandémii rozšírila, spôsobila u mnohých zamestnaných aj to, že sa hýbu ešte menej ako predtým. Následkom je, že mnohí z nich častejšie navštevujú fitnescentrá, ktoré zaradili do svojho režimu ako umývanie zubov.

Vychádzajú v ústrety

Fitnescentrá, ale aj pracoviská sa menia. Posilňovne pridávajú ďalšie priestory, do ktorých si pracujúci môžu po cvičení hneď presadnúť a pracovať na mieste, prípadne si ešte raz zacvičiť. A pracoviská, naopak, pridávajú priestory, kde si môžu zamestnanci popri práci zacvičiť. Existuje ešte tretia možnosť, takzvaný co-working, teda priestor, ktorý nepatrí žiadnej firme, ale môžete si prenajať stôl a stretnúť sa tak s ľuďmi z rôznych oblastí a zameraní, pričom v týchto priestoroch býva aj telocvičňa.

Cvičiť počas práci či odbehnúť si na masáž? Mnohí zamestnávatelia aj zamestnanci to vítajú. Je to dovolené rozptýlenie. Zdroj: Shutterstock

Nevedia si vynachváliť

Tí, čo vyskúšali niektorú z možností, si to nevedia vynachváliť. Tvrdia, že také nastavenie umožňuje prepínať medzi starostlivosťou o seba a prácou v pohodlnom oblečení, a to bez straty času na cestovanie a tiež bez straty motivácie. Nie každý totiž chce pracovať doma, aj keď mu to jeho práca umožňuje, môže to byť totiž príliš rozptyľujúce. Preto sú telocvične s pracovnými kútikmi skvelým riešením a uvidíme, kedy tomuto tlaku podľahnú aj naše fitnescentrá.