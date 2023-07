OBDIVUHODNÉ: Janka v ŠESŤDESIATKE zamávala obezite na rozlúčku! SCHUDLA neskutočných 60 kilo!

Pani Janka vraví, že ak chce rozpovedať svoj príbeh o schudnutí, musí sa vrátiť do obdobia, keď mala šestnásť rokov. Jej mama si uvedomila, že váha 78 kíl v takom veku je privysoká, a vybavila jej liečenie, takzvanú odtučňovaciu kúru. „Kúpila mi lístok na vlak a na päť týždňov ma poslala do kúpeľov Lipová-lázně v Orlických horách. Tam som sa prvýkrát stretla so slovami redukčná diéta, zdravý pohyb, zdravá strava,“ rozpomína sa.

Až k 160 kilám

Liečenie úspešne absolvovala, niečo sa naučila a prišla o osem kíl ľahšia. „Môj život plynul, no chudnutie nebolo mojím cieľom. V 23 rokoch som mala 92 kíl a zoznámila som sa s mojou osudovou láskou, mojím manželom, ktorému moja hmotnosť nevadila. Bola som šťastná, spokojná, milovaná, narodila sa nám prvá dcéra v roku 1986.“ A v roku 1989 sa jej narodili dvojičky, dcéra a syn. „Na moje prekvapenie som po pôrode vážila o 10 kíl menej, ako keď som otehotnela, napriek tomu bola moja váha 112 kíl,“ spomína. Nasledujúce roky boli vraj ako na hojdačke. „Začala som chudnúť, následne po krátkom čase som pribrala. Svojou nezodpovednosťou som sa dopracovala až k 160 kilám. Keď si dnes pozriem spätne svoje fotografie, nechápem, ako som to mohla dopustiť, a hanbím sa za toto obdobie,“ hovorí smutne. Zo 160 kíl sa jej podarilo schudnúť na 120, ale jojo efekt ju prenasledoval ako nočná mora.

Zdroj: archív Jany Václaviková

Ľudia na prístrojoch ju vystrašili

Potom prišlo obdobie kovidu. „Ostali sme zatvorení doma, znovu som sa dopracovala k 134 kilám. Spúšťačom začať chudnúť boli fotografie z nemocníc, kde som videla obéznych ľudí na prístrojoch. To bol ten varovný prst. Vtedy som si uvedomila, že takto skončiť ne­chcem a nemôžem, lebo moje tri deti majú už len mňa, keďže môj milovaný manžel náh­le a nečakane zomrel v máji 2014.“ Keďže v predošlých obdobiach pani Janka navštevovala fitnescentrum vo Zvolene, poznala to tam. „Oslovila som trénera Richarda Lipnického a dohodla si s ním stretnutie. Urobil mi InBody test, porozprávali sme sa a dohodli, že ideme na to. Vzhľadom na niektoré zdravotné problémy, ako je operácia hernie, bolesti krížov, nôh, obmedzenie pohybu, boli začiatky naozaj ťažké. S každým jedným tréningom a úpravou stravy mi bolo lepšie a lepšie,“ vraví a dodáva, že jej veľké odhodlanie, povaha bojovať a ísť za svojím cieľom priniesli úspech.

Odhodlaná vytrvať

Teraz je to dvadsať mesiacov, čo pani Janka poctivo trénuje a má upravenú stravu. „Moja súčasná váha je 74 kíl. Viem, znie to úplne jednoducho, ale rozhodne to tak nie je, hlavne čo sa týka stravovania. Cítim sa ako abstinujúci alkoholik, stále si sledujem jedlo podľa kalorických tabuliek. Nie je ťažké hodinku až dve denne odcvičiť, ťažké je ustriehnuť, čo si za ostatný čas dám do úst,“ prezrádza a vysvetľuje, že okrem kovidu ju motivovala svadba jej syna. „Počas tých dvadsiatich mesiacov chudnutia som prekonala aj kovid, ale trval dva dni a mal ľahký priebeh, za čo vďačím svojej životospráve a pohybu. Zdravý životný štýl sa stal mojou každodennou súčasťou.

Zdroj: archív Jany Václaviková

Aj bolesť krížov odišla

Janka sa teraz vedome a kontrolovateľne stravuje, trénuje s trénerom trikrát do týždňa a aktuálne podľahla zumbe. „Už nerozmýšľam nad tým, aby som čo najbližšie zaparkovala auto a čo najmenej prešla, a nepremýšľam nad tým, či tam majú schody, lebo ich nebudem vládať vyjsť. Úbytok váhy mi priniesol veľa benefitov, zlepšilo sa mi zdravie, kondícia je neskutočná, prestali ma bolieť kríže, nohy, spevnilo sa panvové dno, zlepšila sa nálada, chuť do života. Najväčšia radosť je v obchode s oblečením, keď si môžem kúpiť veľkosť 40 a nie 56 až 58. Milujem módu a bola som obmedzovaná oblečením pre moletky,“ teší sa a vraví, že energiu, ktorá jej pribudla, sa snaží využiť na sto percent. „Keď človek schudne toľko kíl, objavuje nové radosti, stratia sa všetky obmedzenia. Stane sa mi, že sa musím známym prihovoriť, keďže ma nespoznajú.“ Priznáva, že občas jej niekto povie, že bola krajšia, keď bola pri tele, ale toto je pre ňu nepodstatné. „Podstatné je to, ako sa cítim ja. Každý musí ísť svojou cestou, aj ja idem tou svojou, s novou postavou, novým elánom, novými odhodlaniami a túžbami. A krásne na tom je byť sama sebou,“ vyjadruje svoje presvedčenie.

Zdroj: archív Jany Václaviková

Inšpirovala ďalšie ženy

Najviac ju na ceste za vysnívanou postavou podporovali jej najbližší. „Moje deti sú na mňa nesmierne hrdé a podporujú ma. Som príkladom, že vek nehrá rolu, keď človek chce niečo dokázať a zmeniť kvalitu života. Hovorím, že konečne som v šesťdesiatke zamávala obezite na rozlúčku, lebo moje výsledky testov hovoria, že tuk v tele mám v norme, primerane mojej výške, váhe a veku.“ Janka vraví, že veľká vďaka patrí jej trénerovi, a teší ju, že inšpirovala niekoľko žien vo svojom okolí. „Som si vedomá, že musím na sebe pracovať a nemôžem prestať. To všetko už je za mnou, verím si, že všetko zvládnem. Šťastnou ma robia moje tri milované deti, moje dve milované vnučky a moja milovaná práca. Manžel ma naučil, že sa nikdy nesmiem vzdávať a vždy musím ísť ďalej. Snažím sa žiť najlepšie, ako sa dá, aby som si mohla povedať, že tento deň som nepremárnila.“

Je na seba hrdá

Priznáva, že na začiatku, keď vystúpila zo svojej komfortnej zóny a postavila sa ako 134-kilová žena na bežiaci pás, siahla na svoje dno. „Každým tréningom to bolo čoraz ľahšie. Za dvadsať mesiacov sa mi ešte ani raz nestalo, že by som si povedala, že sa mi nechce ísť na tréning. Držím sa toho, čo ma naučil môj tréner, že tak ako dýcham, tak ako jem, musím sa aj hýbať a cvičiť. Dodržiavam minimálne 10 000 krokov denne. A vždy po tréningu poďakujem trénerovi a poviem mu s úsmevom: ,Nebolo mi nič, ale je mi lepšie.‘ Nikdy som si nemyslela, že v šesťdesiatke ešte dokážem to, čo som dokázala,“ vyhlasuje hrdo na záver.

Zdroj: archív Jany Václaviková

Váha predtým: 134 kg

Váha teraz: 74 kg