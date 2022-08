Dobrý deň, chcem sa informovať, ako je to s orálnym sexom. Možno prostredníctvom neho dostať nejaké choroby? Mám stáleho partnera, ktorý po ňom túži, ale stále mám strach z prenosu nejakých ochorení. Čitateľka (22)



Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Zdroj: archív lekára

Táto otázka nie je taká zriedkavá, ako by sa mohlo zdať. Odpoveď znie – áno, môžete. Predsa len ústa majú sliznicu a tá je prechodnejšia, respektíve citlivejšia na ochorenia ako napríklad koža. Sú sexuálne prenosné choroby, ale nie sú to pohlavné choroby. Napríklad poznáme herpes. Ak ho dostanete, tak v organizme zostane. Stačí oslabená imunita, ale napríklad aj menštruácia a prejaví sa. A nielen na ústach, viac obťažuje bolesť na genitáliách. HPV, ľudský papilomavírus – cez penis sa dostane do úst. Viac o tom vedia na ORL. Občas sa takto môžu preniesť chlamýdie, ale tie skôr sexuálnym stykom. Zriedkavo i kvapavka, čo už je pohlavná choroba. Ak máte veľké obavy a ak mal partner pred vami inú partnerku, urológ, prípadne andrológ vyšetrí vášho partnera a dokáže hravo vyriešiť obavy.

