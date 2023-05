Momentálne beží reklama na očkovanie žien proti HPV, má to pre mňa zmysel (29 rokov, bezdetná, vydatá), keď sa môj manžel nedá nikdy očkovať? Je toto nejaká nová vakcína? Keď som bola dieťa, očkovali sa len dievčatá do 12 rokov...

Simona



Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Zdroj: archív

Simonka, áno, očkovali sa i očkujú bezplatne, čo je veľmi dobré. Dievčatá očkujú pediatri. Vakcíny sa stále vyvíjajú. Osobne by som to nenazval reklamou, je to super informácia o možnosti byť chránený. HPV je predštádium ochorenia krčka maternice (možná rakovina). Táto informácia varuje gynekológa pred možným nepriaznivým vývojom. Očkovanie našťastie existuje. Vo vašom veku je spoplatnené, žiaľ, ale sú to financie na šesť mesiacov rozložené na tri vakcíny a na veľmi dlho. Áno, má to veľký význam i vo vašom veku. Očkujú sa i páni. Zaočkuje vás gynekológ (cena za vakcínu je uvedená u gynekológa). A ešte dodám, HPV dokáže vyšetriť u chlapa urológ.

Opýtajte sa odborníka

Na návštevu lekára často nie je čas, no niekedy sa jednoducho hanbíme opýtať lekára na riešenie chúlostivých ženských problémov. Ak vás niečo trápi, opýtajte sa anonymne nášho gynekológa, ktorý každý týždeň odpovie na vaše ženské alebo sexuálne otázky. Píšte na nižšie uvedené kontakty a pridajte heslo Gynekológ!

@[email protected]

WhatsApp +421915731094