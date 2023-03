Mám problém otehotnieť, nemám ovuláciu a partner má deformované spermie. Chcem podstúpiť insemináciu. Dá sa to, prosím? Kristína

Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Zdroj: archív

Milá Kristína, podľa opisu je problém u oboch partnerov. Určite máte urobené vyšetrenia, ako je diagnostika priechodnosti vajíčkovodov, vyšetrenie maternice v zmysle anatómie, no i vyšetrenie opisujúce, laicky povedané, aká je zásobáreň vaječníkov. To ste vy. Ak spermiogram ukázal deformované spermie u partnera, s tým treba pracovať. Odporučil by som návštevu IVF centra, tam majú špecialistu andrológa, ktorý sa venuje pánom. Dokáže vytriediť tie deformované od funkčných spermií a následne použiť na oplodnenie. Dokážu vám aj hormonálne nastaviť ovuláciu. Verím, že vaše snaženie bude úspešné.

