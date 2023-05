Cigaretový dym lásku odpudzuje

Ak je vaša polovička nefajčiar, ohrozujete svojim návykom nielen svoje, ale aj jej zdravie a to pasívnym fajčením či typicky páchnucim cigaretovým dymom, ktorý je presným opakom romantiky. To však nie je jediný problém cigaretového dymu. Vedeli ste, že je najväčším škodcom, ktorý spôsobuje vážne ochorenia spojené s fajčením? Pri horení cigarety vzniká veľké množstvo škodlivých látok a typická spálená chuť. Aby ste si tabak vychutnali, nemusíte ho páliť. Napríklad zariadenie na nahrievanie tabaku IQOS tabak len nahrieva, vďaka čomu je zachovaná jeho skutočná chuť a vzniká o 95 % menej škodlivín v porovnaní s klasickými cigaretami. To však nepredstavuje zníženie rizika o 95 %.

Ilustračné foto Zdroj: Philip Morris

Svieži dych, voľnejší nádych

IQOS nie je bez rizika, obsahuje nikotín, ktorý je návykový, je však vhodnejšou voľbou ako pokračovanie vo fajčení. Aj keď najlepšie by bolo samozrejme vzdať sa fajčenia úplne, to však býva beh na dlhú trať. Aj preto, že si ho spájame s vybranými situáciami a z tých sa stáva postupom času rituál. Jedným z obľúbených rituálov, pri ktorom si dospelí fajčiari takmer vždy zapália, je tak napríklad cigareta po sexe. Veda však prináša riešenie, ktoré vám umožní zachovať si tento rituál a ako bonus k tomu, nebudete ním obťažovať partnera či partnerku. Bezdymové alternatívy, ako aj nové zariadenie na nahrievanie tabaku IQOS ILUMA, využíva revolučnú technológiu indukčného ohrevu tabaku bez nahrievacej čepele a potreby čistenia. Tabak nespaľuje, ale nahrieva, čiže produkuje len aerosól. A čo si budeme hovoriť, milovanie je fyzickou aktivitou, pri ktorej sa aj trochu zadýchate. O to viac, keď fajčíte, pretože cigarety zhoršujú dýchanie. Šesťmesačná klinická štúdia vykonaná v USA s 984 dospelými fajčiarmi ukázala, že po úplnom prechode na IQOS sa užívateľom lepšie dýchalo, ako keby pokračovali v fajčení.

Ilustračné foto Zdroj: Philip Morris

Bezdymová romantika funguje

Pach z cigariet už nemusí byť typickým znakom dospelého fajčiara. Pod podmienkou, že prejde na bezdymovú alternatívu. Pri bezdymových zariadeniach IQOS ILUMA vzniká aerosól, ktorý sa nedrží na pokožke, vo vlasoch a necítiť ho ani z dychu či končekov prstov. Májovú bezdymovú romantiku si tak môžu vychutnať aj dospelí fajčiari, ktorí nevedia alebo zatiaľ nechcú prestať fajčiť.



Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.