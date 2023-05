Petra Halašová (32) z Bratislavy

Váha predtým: 110 kg

Váha teraz: 75 kg

Petra mala vážne podlomené zdravie, a ako sama hovorí, mlela z posledného. „Chvalabohu pri mne vždy stáli dobrí ľudia a rodina, predovšetkým moja maminka a priatelia. Vďaka pani doktorke Pauline B. som sa konečne rozhodla vyhľadať odborníka a začať krajšie žiť, nielen prežívať,“ hovorí vďačne.

Zdroj: archív Petry halašovej

Vyhľadala pomoc

Peťka priamo vraví, že je nesmierne psychicky náročné odmietnuť zaužívané stereotypy a naštartovať vlastnú cestu uzdravenia. „Bez hanby priznávam, že som vyhľadala odbornú psychologickú pomoc, navštevujem pravidelné stretnutia a začínam na sebe pozorovať aspoň mierne zlepšenie.“ Okrem psychického zdravia sa stará o to fyzické. „Snažím sa aspoň rámcovo dodržiavať odporúčaný denný režim, vypiť aspoň jeden a pol až tri litre vody denne a pravidelne sa stravovať, teda päťkrát denne – raňajky, obed a večera, na desiatu a olovrant malé ovocie.“ Petra vysvetľuje, že pre isté hendikepy zatiaľ cvičiť nemôže. Ukázali sa naplno práve teraz, vo fáze stabilizácie, ktorá prišla po schudnutí. Ale ani to nenecháva na náhodu a rieši ich s odborníkmi. Verí, že sa to časom zlepší.

Zdroj: archív Petry halašovej

Nakopla ju sestra

Počas tejto neľahkej cesty ju najviac podporovala mama, o ktorej Peťka hovorí s veľkou láskou. „Vždy pri mne stála a stojí doteraz a som jej ne­smierne vďačná. Rovnako pri mne stoja moji starší a skúsenejší súrodenci, jeden brat a dve sestry. Myslím si, že moja najstaršia sestra Ľubica ma nakopla, aby som sa začala o seba skutočne starať. Starala sa o mňa s láskou, aj keď nebola práve pri mne. Vážim si ju, rešpektujem a milujem,“ vraví na záver mladá žena, ktorú teraz v máji čaká svadba.