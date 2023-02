Niektorí sa v noci prehadzujú zboka nabok alebo počítajú do tisíc, no ani tak nemôžu zaspať. Iní zasa ráno sťažka vstávajú, a to aj po výdatnom osemhodinovom oddychu. Poruchami spánku trpia deti, dospievajúci aj dospelí. Zásadnou otázkou je, čo je dôvod, prečo zle spíte? Kradnú vám pokojné sny nočné mory? Alebo sú to problémy všedných dní, ktoré vás v noci nenechajú zavrieť oči? Problémom môže byť i chrápanie partnera či škrípanie zubami. Čo s tým?

Nevyhnutný pre zdravie

V súčasnosti pribúdajú poruchy spánku a počet ľudí, ktorí nimi trpia. Je nutné ich riešiť, pretože vedú ku kardiovaskulárnym ochoreniam, no výsledkom môže byť i diabetes a obezita. Diagnostikujú sa v spánkových laboratóriách, ktoré sa nachádzajú po celom Slovensku. Dajú sa rozdeliť na prechodné, ktoré zvyčajne trvajú maximálne jeden týždeň a sú spôsobené napríklad aktuálnym stresom, ktorý prežívate. Tie akútne trvajú až mesiac a je vhodné konzultovať ich s lekárom. Ak ich nezačnete riešiť, môžu sa rozvinúť do chronických problémov so spaním a vznikajú tak dlhotrvajúce poruchy, ktoré môžu mať vážne zdravotné následky.

Zdroj: Shutterstock

Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov viac ako trikrát do týždňa a odpovedali ste áno, navštívte lekára.



Áno/Nie

➜ Zaspávanie vám trvá viac ako 30 minút.

➜ Často sa prebudíte počas noci a nemôžete už zaspať.

➜ Budíte sa v skorých ranných hodinách.

➜ Ráno sa necítite odpočinutá ani po ôsmich hodinách spánku.

➜ V priebehu dňa ste unavená, a keď si ľahnete, do piatich minút zaspíte.

➜ Zaspíte aj v stoji, v situáciách, keď je to nebezpečné.

➜ Počas spánku chrápete a hlasno vydávate chrapľavé zvuky, prípadne vás partner upozorní na to, že na krátke okamihy prestávate dýchať a lapáte po dychu.

➜ Po ľahnutí do postele máte nepríjemné pocity v nohách, ktoré prestanú až po masáži alebo po pohybe.

➜ Máte veľmi živé sny.

➜ Ak sa hneváte alebo, naopak, smejete, cítite svalovú slabosť.

➜ Po prebudení máte pocit, že sa nedokážete pohnúť.

➜Podľa partnerových slov v spánku šklbete nohami či rukami.

➜ Počas dňa potrebujete stimulanty, aby ste sa udržali v bdelosti.