Kým kolega príde do práce v tričku, vy máte pre istotu sveter a niekde v skrini ešte nejakú šatku či šál. Čím to je? Pomocou termovízie vedci zistili, že ženské telo produkuje menej tepla a stráca ho rýchlejšie ako mužské. Ženy mrznú priemerne o päť stupňov skôr. Krvný obeh na rukách a nohách sa nám zníži už pri 15 stupňoch. Takže to nie je naša chyba. A tu sú vysvetlené dôvody.

Pomalší metabolizmus

Aj vďaka tomu, že sme nižšie, máme pomalší metabolizmus v porovnaní s mužmi. Preto sa nám tvorí menej tepla v tele. Iba cvičenie dokáže zvyšovať rýchlosť metabolizmu.

Nízky krvný tlak

Okrem toho, že ženská pokožka je asi o sedminu tenšia než tá mužská, ženy zvyčajne mávajú aj nižší tlak. Preto je distribúcia tepla v tele horšia. Najvýraznejšie to pociťujeme práve na rukách a nohách, nose, ušiach a brade.

Iné tukové zásoby

Telesný tuk udržuje teplo. Ale u žien je vrstva tuku v hornej časti tela, ktorá je citlivá na chlad, zvyčajne tenšia ako u mužov. SOS trik pre studené ruky: Rýchlo švihajte rukami – odstredivá sila vám vtlačí do rúk množstvo teplej krvi.

Menej svalov

Svaly sú dobre zásobené krvou a pri pohybe produkujú teplo. U mužov tvoria svaly okolo 40 percent telesnej hmotnosti, u žien je to len okolo 25 percent.

Ach, tie hormóny!

Ženské telo chránia pred ochladením reprodukčné orgány aj nenarodené dieťa. Toto všetko si vyžaduje teplotu 37 stupňov. Hormón progesterón v chlade znižuje prekrvenie pokožky, takže vzniká menej tepla – tým však vzniká pocit chladu. Aj menštruácia ovplyvňuje teplotu. Tesne pred ňou klesá teplota a hladina železa je na najnižšej úrovni. A menej železa spôsobuje pokles počtu červených krviniek, čo vedie k strate telesného tepla.