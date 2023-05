Priberiete z čokolády? MÝTUS! Dokáže byť aj zdraviu prospešná, záleží to však od týchto vecí…

O tejto tmavej lahôdke koluje množstvo poloprávd aj veľa neprávd. Je naozaj taká škodlivá? Vo všeobecnosti platí najmä to, že všetkého veľa škodí. Ak sa jej snažíte vyhnúť počas chudnutia, nerobte to. Ostat­né je už len na vašej schopnosti ovládať sa a nezjesť na posedenie celé balenie, ale aj čítať, čo je napísané na zadnej strane obalu.

Zdroj: SHUTTERSTOCK

Mýtus: Nemá žiadnu výživovú hodnotu

Nie je to celkom pravda. Kakao, ktoré je v nej obsiahnuté, má veľké množstvo antioxidantov. Flavonoidy v kakaových bôboch priaznivo vplývajú hneď na niekoľko orgánov a systémov v ľudskom tele. Napríklad v horkej čokoláde sa okrem nich nachádza železo, draslík, horčík, meď, zinok aj ďalšie minerály.

Zdroj: SHUTTERSTOCK

Mýtus: Po čokoláde priberiete

Tomuto určite neverte! Záleží to na množstve aj ďalších iných veciach. V prvom rade ide o to, akú čokoládu si doprajete. Konzumáciou čokolády, ktorá okrem zdraviu prospešných kakao­vých bôbov obsahuje mlieko, cukry a ďalšie zložky, môžete skutočne zvýšiť svoju hmotnosť. Ale ak radšej siahnete po kvalitnej horkej čokoláde s vyšším obsahom kakaa, nepriberiete. Samozrejme, musíte ju konzumovať v rozumnej miere. Menšie množstvo čokolády sa dokonca spája so znižovaním BMI. Preto je fajn odmeniť sa po cvičení napríklad kockou kvalitnej horkej čokolády.



Zdroj: Shutterstock

Mýtus: Zvyšuje zlý cholesterol

Kakaové maslo obsahuje kyselinu stearovú, ktorá spôsobuje lahodné roztápanie čokolády v ústach, a rozhodne nespôsobuje zvyšovanie hladiny zlého cholesterolu. Podľa štúdií môže mať konzumovanie čokolády v tomto smere priaznivý vplyv. Ak si denne doprajete kúsok kvalitnej horkej čokolády, prispejete tak k znižovaniu zlého cholesterolu.

Zdroj: shutterstock

Mýtus: Znižuje krvný tlak

Hoci flavonoidy obsiahnuté v čokoláde znižujú krvný tlak, museli by ste skonzumovať veľké množstvo, aby ste cítili tento účinok. Teda výsledok by bol určite kontraproduktívny, keďže veľké množstvo čokolády obsahuje aj množstvo tukov a cukrov. V závere by bol celkový vplyv na zdravie skôr nepriaznivý.

Mýtus: Kakao v čokoláde spôsobuje zápchu

Povera, že vinou čokolády nemôžete ísť na toaletu, je naozaj neopodstatnená. Kakao obsahuje vlákninu, ktorá má priaznivý vplyv na trávenie a najmä na črevnú mikroflóru. Dokonca čím viac kakaa je v čokoláde, tým viac vlákniny obsahuje. Takže ak máte zápchu, nemôže za to kakao v čokoláde, je však možné, že za to môžu iné zložky v nej. Prípadne treba podrobne „prekopať“ každodennú stravu a možno prídete na to, čo vám spôsobuje zápchu.

Zdroj: SHUTTERSTOCK

Mýtus: Kazia sa po nej zuby

Čokoláda sama osebe rozhodne zubný kaz nespôsobuje, ale cukor, ktorý je v nej obsiahnutý, škodiť môže. Kakao v čokoláde totiž obsahuje fluór, o ktorom je známe, že zubom prospieva. Ak nebudete konzumovať denne prehnane veľa čokolády a budete dodržiavať pravidlá ústnej hygieny, nemáte sa čoho báť.

Zdroj: shutterstock

Mýtus: Čím tmavšia, tým zdravšia

V obchodných reťazcoch nájdete na obale čokolády často napísané „extra dark“, teda extra tmavá, čím nadobúda dojem lepšej kvality. Bohužiaľ, ide skôr o marketingový ťah a upevňovanie mýtu, že čím je čokoláda tmavšia, tým je kvalitnejšia. V skutočnosti je prílišná tmavosť čokolády znakom, že čokoláda nebude príliš kvalitná ani taká zdravá, ako by sa mohlo zdať. Existuje mnoho spôsobov spracovania aj aplikovania prídavných látok, ktoré dajú čokoláde tmavú farbu. Ak si chcete dať čokoládu s vysokým obsahom kakaa, prezrite si jej zloženie. Najvhodnejšie sú čokolády so 70- až s 80-percentným obsahom kakaa.



Fakty

Zmierňuje riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb

Flavonoidy obsiahnuté v kakaových bôboch znižujú riziko rozvoja kardiovaskulárnych chorôb dokonca až o tretinu. Zároveň sú však v tejto oblasti ešte stále potrebné ďalšie testy. Iné štúdie prišli k záverom, že konzumácia čokolády v zdravej a rozumnej miere znižuje riziko vzniku aterosklerózy, teda kôrnatenia tepien.

Aj mliečna čokoláda môže byťzdravá. Zdroj: Shutterstock

Účinkuje proti stresu

Staré známe príslovie, že čokoláda účinkuje skvelo na nervy, a teda proti stresu, je naozaj pravdivé. Konzumácia čokolády znižuje hladinu stresových hormónov vďaka dopamínu, sérotonínu a fenyletylamínu v kakaových bôboch. Tieto zlúčeniny dokážu rýchlo navodiť pocit pohody, upokojiť „roztrasené“ nervy a zlepšiť náladu.

Zdroj: shutterstock

Kakaové bôby v čokoláde odďaľujú problémy s pamäťou

Podľa štúdie z roku 2013, ktorá hovorí o tom, že kakao má vplyv na myslenie a pamäť, je to práve kakao, ktoré pomáha zachovávať prietok krvi v častiach mozgu, ktoré sa aktívne zapájajú a potrebujú tak viac krvi. Iná štúdia preukázala, že extrakt z kakaových bôbov môže dokázať zmierniť alebo aj zabrániť poškodeniu nervových dráh, ktoré majú súvislosť s obávanou Alzheimerovou chorobou.