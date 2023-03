Mám nepríjemné pocity tlaku, vnútornej bolesti v podbruší a ráno ťažkosti pri močení.Na internete som sa dočítala, že to môže byť problém so ženskou prostatou.Sú na to lieky? Môže to byť spôsobené aj praktikami pri pohlavnom styku? Viera (35), bezdetná

Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Zdroj: archív

Vami opisované ťažkosti treba vyšetriť gynekológom, ten musí vylúčiť zápalové ochorenie maternice, vaječníkov, vajcovodov, ale aj vylúčiť cysty vaječníkov a myómy maternice. Toto všetko môže súvisieť s bolesťami, ale aj s raňajšími ťažkosťami pri močení. Stále sa vedú debaty o ženskej prostate, je veľmi málo pravdepodobné, že toto s ňou súvisí, hlavne na to nemáte vek. Ale aj vo vyššom veku sa takéto ťažkosti zriedka dávajú do súvislosti s takzvanou ženskou prostatou. Teda lieky netreba. Nepredpokladám, že sexuálne praktiky máte veľmi bizarné, takže aj to je malá pravdepodobnosť (i keď napríklad anál je dosť rizikový na infekcie). Preto treba najskôr vyšetrenia na vylúčenie zápalového ochorenia a dať bokom ochorenie ženskej prostaty.

Opýtajte sa odborníka

Na návštevu lekára často nie je čas, no niekedy sa jednoducho hanbíme opýtať lekára na riešenie chúlostivých ženských problémov. Ak vás niečo trápi, opýtajte sa anonymne nášho gynekológa, ktorý každý týždeň odpovie na vaše ženské alebo sexuálne otázky. Píšte na nižšie uvedené kontakty a pridajte heslo Gynekológ!

@[email protected]

WhatsApp +421915731094