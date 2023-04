Silnú bolesť – koliku – spôsobujú žlčové kamene alebo blato, ktoré sa tlačí zo žlčníka do hrdla žlčníka a hlavného žlčovodu cez úzky kanál. Pri kolike vás bolí pod pravým rebrom, bolesť vystreľuje do pravej lopatky. Zvyčajne sa objaví po konzumácii mastného, ťažkého jedla. To však vyvoláva aj iné tráviace ťažkosti – nutkanie na vracanie, vracanie, pocit plnosti v bruchu, zvýšenú plynatosť a podobne –, ktoré so žlčníkom nesúvisia. Či ide o ochorenie žlčníka, to zistí ultrazvuk naordinovaný gastroenterológom. Kamene môžu byť aj v žlčovodoch. Alebo máte smolu a zo žlče sa vám ľahko tvoria kamene a objavia sa znova. Preto dbajte na to, čo jete, a dodržiavajte žlčníkovú diétu. Pozor na zázračné nízkokalorické diéty! Za rýchlo stratené kilá môžete zaplatiťžlčovými kameňmi.

Kolika vás prepadne aj nečakane, neváhajte, volajte lekára. Zdroj: Shutterstock

Ach, tie kamene!

Choroby žlčníka často bývajú bez príznakov. Ak sa kamienky neozývajú, neliečia sa, ak vás však potrápi kolika, prípadne komplikácia v podobe akútneho zápalu pankreasu alebo žlčovodov, do ktorých sa dostal kamienok, je na rade operácia. Kamene v žlčníku môžu spôsobiť aj jeho zápal, v žlčníku sa môže nahromadiť hnis, môže sa roztrhnúť a potom sa zapáli pobrušnica. Kamienky v žlčníku vznikajú, ak sa naruší rovnováha medzi cholesterolom, žlčovými kyselinami a fosfolipidmi. Táto chemicky vyvážená trojkombinácia tvorí stabilné zhluky nerozpustné vo vode. Len čo je v roztoku nadbytok cholesterolu alebo kyselín, z roztoku vypadávajú a vyzrážajú sa do kamienkov. Podľa chemického zloženia sa delia na cholesterolové, tie tvoria deväťdesiat percent všetkých kamienkov, pigmentové a kalciumkarbonátové.

Niektoré, väčšinou chutné jedlá zvyšujú tvorbu žlče a žlčník dráždia, aby sa vyprázdnil. A s ním aj žlčníkové kamene. Zdroj: Shutterstock

Najdráždivejšie sú tuky

Najmenej dráždivo pôsobia sacharidy, viac dráždia bielkoviny a najdráždivejšie sú tuky. Preto si treba na ne dávať pozor a jedlá variť, dusiť alebo aj piecť, ale nikdy vyprážať, ani na oleji. Žlč je dôležitá, pretože pomáha tráveniu aj vstrebávaniu tukov a vitamínov A, D, E a K. Do čreva sa žlčou vylučuje farbivo bilirubín, cholesterol, ale i rôzne toxické látky a lieky, ktoré sa väčšinou stolicou z tela vylúčia.

Toto jedlo vám neprospeje

✘ kapusta aj kvasená, fazuľa, hrach, šošovica, kel, starý kaleráb, huby, uhorky

✘ ovocie aj kompóty so zrniečkami – maliny, jahody, ríbezle, čučoriedky, černice, ostružiny, egreše, melón, hrušky, hrozno, hrozienka, datle, ale aj orechy, mandle, mak

✘ mastné bravčové mäso, kačica, hus, salámy, oškvarky, slanina, klobásy, mastné ryby, vnútornosti, údeniny, vyprážané mäsá

✘ čerstvé pečivo, chlieb, čierny chlieb, šišky, omeleta, praženica, zákusky, mastné krémy, kysnuté cestá, palacinky

✘ bryndza, čokoláda, konzervy, mrazené pokrmy, príliš korenené a solené jedlá, čierne korenie a ostré koreniny, horčica, červená paprika, maggi

✘ čierna káva, bublinkové a chladené nápoje, alkohol



Práve Veľká noc je veľká záťaž pre žlčnikárov. Strážte si, čo jete a nedráždite žlčník. Zdroj: Shutterstock

Jedlá pre žlčník - toto si doprajte do sýtosti

✔ polievky, nie zapražené, z ovsených vločiek, krupicová,mrkvová, z mladej zeleniny, hrášková, špenátová, paradajková, drobková, slabý hovädzí vývar, zemiaková, rascová

✔ mäso, nie vyprážané, kuracie, teľacie, chudé bravčové,mladé hovädzie, zajac, morka, rybie filé, jemná šunkaa diétna saláma, hydinová šunka a saláma