Udržiavanie zdravej hmotnosti je také jednoduché ako rozdiel medzi príjmom kalórií a ich výdajom, však? Aspoň väčšina si to myslí. A hoci je pravda, že dodržiavanie zdravej výživy a zintenzívnenie pohybu sú rozhodujúce zložky, v skutočnosti tvoria len časť príbehu. Potom sú tu hormóny. Ovplyvňujú telo tak ako nikto. Sú rozhodujúcimi hráčmi pri zmene telesných proporcií. Sú to piliere, od ktorých závisí naša hmotnosť. Veľa ľudí sa obviňuje, že zlyhávajú v diétach, ale nie vždy je to spôsobené nedostatkom vôle. Častou príčinou nadváhy je komplexná súhra rôznych reprodukčných hormónov a hormónov, ktoré riadia spánok a stres. Sú ako základy domu. Staviate na nich všetky ostatné tehly, ako je strava a cvičenie. Ak základy nie sú pevné, ani dom nebude. Veda niektoré hormonálne funkcie objasnila len nedávno, a tak dnes vieme oveľa lepšie pochopiť, ako fungujú, a robiť, keď je ich činnosť narušená. Na ktoré hormóny si musíme posvietiť pri chudnutí?

Veľa ľudí sa obviňuje, že zlyhávajú v diétach, ale nie vždy je to spôsobené nedostatkom vôle. Častou príčinou nadváhy sú hormóny. Zdroj: Shutterstock

1. LEPTÍN riadi telo

Je to hlavný hormón, ktorý ovláda celé telo a ktorému podliehajú ostatné hormóny, bunky a dokonca mozog. Pritom bol objavený len v roku 1994. Práve leptín reguluje chuť do jedla a signalizuje, kedy sme sýti. Je zodpovedný za produkciu tukového tkaniva. Ak tukové bunky začnú miznúť z niektorých miest, čo sa pri diétach a cvičení stáva, práve leptín to zaznamenáva a pri jedení nedáva znamenie, že stačí, ale, naopak, nechá vás pokračovať v jedení. Vďaka tomu je tento hormón hlavnou hybnou silou pri jojo efekte. Ak má niekto nadváhu, produkuje sa veľa leptínu, takže leptínové receptory v oblasti mozgu, na ktoré sa naviaže, sú preťažené a vytvoria blokádu, aby zabránili prístupu ďalšieho leptínu. A vzniká rezistencia. Tento pojem dobre poznáte z antibiotík. Ak ich beriete príliš veľa, prestanú byť účinné a neplnia už svoju funkciu. Rovnako leptínová rezistencia spôsobuje, že receptory už nie sú schopné detekovať, kedy ste naozaj sýta. A vy sa viac nemôžete spoľahnúť na pocit hladu, či je skutočný, alebo nie.

Leptín neovplyvňuje len mozog, môže aj za nadváhu. Prečítajte si, ako to funguje. Zdroj: Shutterstock

Môže za nadváhu

Túto vetu si prečítajte viackrát. Nepriberáte preto, lebo veľa jete, ale jete veľa preto, lebo priberáte. Nadváha je „len“ znamením necitlivosti tela na leptín a neschopnosť tela spaľovať tuk ako zdroj energie. To, že sa niekedy neviete dojesť a ste hladná už hodinu po veľkom jedle, je problém necitlivosti na leptín. Majte to odteraz na pamäti. Ako získať citlivosť a ideálnu hladinu leptínu? Práve rýchle diéty podporujú túto rezistenciu, keď hormón nepracuje, ako má… Jednou z možností je jesť zdravé tuky. Tuky sú zodpovedné za tvorbu hormónov a optimálne fungovanie hormonálnej sústavy. Preto ich nemôžete vynechať. Ale ak ich obmedzíte, leptín zareaguje práve tak, ako nechcete. Riešením je nevzdávať sa tukov, len si vyberať ktoré. Tie zdravé vyriešia váš problém.

Kontrolujte zinok

A kontrolujte si, či máte dostatočný príjem zinku. Zistilo sa, že pri narušení tohto hormónu sa zinok v tele zníži. Jedzte potraviny bohaté na zinok, ako sú napríklad kešu orechy, fazuľa, pivo, aby bol tento hormón spokojný. Zinok sa totiž podieľa na prenose a produkcii tohto hormónu, a ak ho nemáte dostatok, podporíte rezistenciu voči leptínu. Tu vidíte, ako minerál či jeho nedostatok môže narušiť celý metabolizmus. A posledná zásada je – neponáhľajte sa pri jedení. Spomalením dávate šancu, aby leptín dobre robil svoju prácu.