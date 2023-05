Schudnite CHÔDZOU: Koľko KROKOV denne musíte spraviť, aby šli kila dole ako po masle? VAU, len

Znie to tak jednoducho a veruže to aj také je. Prezradíme vám, koľko krokov denne by mali ženy skutočne spraviť, aby sa cítili v kondícii a zhodili nejaké to kilo…