1. Pite zoštíhľujúci elixír

Je nabitý vitamínmi, nabudí látkovú premenu a spaľovanie tukov, brzdí chuť na sladké, podporuje trávenie a posilňuje imunitu.

Postup: Zmiešame 100 ml vody so šťavou zo 4 citrónov, s 2 cm zázvoru nastrúhaného najemno, 1 PL cejlónskej škorice, 2 PL jablčného octu a so 4 PL medu. Dáme do uzatvárateľnej sklenej fľaše a skladujeme v chladničke. Za lyžičku tohto elixíru užívame trikrát denne samostatne alebo zmiešané s vodou.

zázvor Zdroj: SHUTTERSTOCK

2. Pozor na hudbu

Rýchla hlasná hudba pri jedle spôsobuje, že jeme rýchlejšie, nepozornejšie a tým, samozrejme, zjeme nevedome viac, ako by sme potrebovali. Využite tento poznatok a jednoducho ho obráťte vo svoj prospech. Pustite si k jedlu tichú, uvoľňujúcu hudbu a budete automaticky jesť pomalšie a viac uvedomele.

Výber hudby ovplyvňuje aj naše správanie pri jedle. Zdroj: Shutterstock

3. Správne dýchanie

Táto dýchacia technika pochádza z Japonska a pomáha pri odstraňovaní tuku z brušných partií, posilňuje svalovú hmotu, nabudí látkovú premenu a zlepšuje trávenie.

Dýchanie ovplyvní aj vaše trávenie. Zdroj: Shutterstock

Ako na to: Postavte sa vzpriamene a urobte jeden krok dopredu. Napnite zadok a preneste váhu na zadnú nohu. Počas troch sekúnd sa nadychujte, pričom zdvíhajte obe ruky nad hlavu. Potom sedem sekúnd vydychujte a skúste pri tom napnúť celé telo. Robte toto cvičenie dvakrát denne počas dvoch minút.

4. Mandle

Už päť až šesť mandlí je skvelý zdravý snack, ktorým zaženiete hlad. Keďže tieto oriešky majú špeciálnu a veľmi pevnú bunkovú štruktúru, telo spotrebuje len časť energie (kalórií) z nich. Aj tak nás však dokážu slušne zasýtiť. Okrem množstva zdravých tukov sprostredkujú telu veľa bielkovín, ktoré zo všetkých výživných látok zasýtia na najdlhší čas. Je v nich obsiahnutá aj aminokyselina tryptofán. Ide o stavebný prvok hormónu šťastia sérotonínu. Ten nás okrem iného chráni pred vznikom vlčieho hladu spôsobeného stresom.

5. Správne kombinujte

Keď na tanier pridáte prísady s rôznymi konzistenciami (chrumkavé, krémové, šťavnaté), rýchlejšie vás zasýtia, pretože zapojíte všetky svoje zmysly.

Pečené sladké zemiaky

2 porcie: Popicháme 2 sladké zemiaky vidličkou a pečieme v rúre vyhriatej na 200 °C asi 45 minút. Zmiešame 100 g kyslej smotany s 50 g syra feta. Nakrájame 2 plátky salámy chorizo na menšie rezančeky a opečieme ich na suchej panvici nachrumkavo. Upečené zemiaky naplníme pripravenými surovinami a podávame so šalátom.

500 kcal, B: 12 g, T: 20 g, S: 63 g

Pečené batáty Zdroj: Shutterstock

6. 25-sekundový trik

Štúdia americkej univerzity v Chicagu ukázala, že potrebujeme presne 25 sekúnd, aby sme sa pred bufetom rozhodli pre zdravšiu alternatívu namiesto tej nezdravšej. Využite túto skutočnosť aj počas všedných dní. Umiestnite do svojho dosahu misku s orieškami a ovocím a vždy rátajte pomaly do 25, keď dostanete chuť na sladké. Chuť na maškrtenie vás za ten čas prejde a vystačíte si aj so zdravšou alternatívou.

rýchly snack Zdroj: Shutterstock

7. Začleňte predjedlá

Hlad a nasýtenie sú zložité procesy, ktoré jednoducho vyžadujú svoj čas. Z tohto dôvodu často zjeme viac, ako by sme mali. Vyhnete sa tomu tak, že do svojho jedálneho lístka začleníte aj malé zdravé predjedlá 10 až 20 minút pred hlavným jedlom.

Cviklové carpaccio

2 porcie: Štvrť zväzku petržlenovej vňate nasekáme a zmiešame s 2 PL octu, 1 ČL olivového oleja, so soľou a s mletým čiernym korením. Nakrájame 300 g ananásu a 300 g cvikly na tenké plátky. Striedavo naukladáme na tanier, pridáme 60 g nízkotučnej mozzarelly, 15 g vlašských orechov a pokvapkáme dresingom. Dobrú chuť!

250 kcal, B: 10g, T: 11 g, S: 27 g