Ohnivé znamenia: Baran, Lev a Strelec

Tieto tri znamenia majú bleskový metabolizmus, po akom všetci túžia. Zo všetkých skupín je to jediná, ktorá by sa nemala vzdať konzumácie mäsa, pretože jej dodáva veľa energie. Nemáme však na mysli salámy, slaninu a klobásky, ale chutné mäso bohaté na bielkoviny. Ak potrebujú prečistiť organizmus, siahnuť by mali po ovocí, ako je grep či melón, a množstve zeleniny, napríklad mrkva, paprika a cibuľa. Obmedziť by mali kávu a alkohol.

Ohnivé znamenia: Baran, Lev a Strelec Zdroj: Shutterstock

Vzdušné znamenia: Blíženci, Váhy a Vodnár

Veľkí milovníci pohybu len ťažko obsedia na jednom mieste. Dokážu extrémne rýchlo spaľovať kalórie, no ich životný štýl je súčasne záťažou pre nervový systém. V jedálnom lístku nesmie chýbať hydina, vajíčka, ryby a rôzne druhy orieškov. Netreba zabudnúť ani na ovocie a prírodné čaje. Naopak, obmedziť by mali mastné, vyprážané a štipľavé jedlá. Pre tieto znamenia je ťažké žiť bez sladkostí, no ideálne je, ak to s cukrom nepreháňajú.

Vzdušné znamenia: Blíženci, Váhy a Vodnár Zdroj: Shutterstock

Vodné znamenia: Rak, Škorpión a Ryby

Títo „vodníci“ majú smolu, lebo ich hviezdy neobdarovali práve rýchlym metabolizmom. Preto si musia dávať pozor na to, čo zjedia. Keďže ide o vodné znamenia, asi nie je žiadnym veľkým prekvapením, že by mali jesť čo najviac rýb a morských plodov, ktoré sú bohaté na železo a bielkoviny. Raka, Škorpióna a Ryby najviac ohrozujú žalúdočné problémy, preto by si mali strážiť najmä čerstvosť potravín a radšej sa vyhýbať alkoholu.

Vodné znamenia: Rak, Škorpión a Ryby Zdroj: Shutterstock

Zemské znamenia: Býk, Panna a Kozorožec

Posledná skupina má rovnako ako vodné znamenia pomalší metabolizmus. Je preto dôležité dodržiavať istú stravovaciu disciplínu, čo znamená kvalitné jedlo v menších porciách. Obmedziť by mali najmä konzumáciu studených nápojov a pečiva, zemiakov a všetkých druhov mäsa. Pre tieto znamenia je vhodné vegetariánstvo. Keď totiž začnú jedávať viac ovocia a zeleniny a pridajú strukoviny, bude to pre nich veľmi prospešné.