Melanóm je špecifický druh rakoviny kože, mimoriadne rozšírený aj medzi ženami, čo nám potvrdila MUDr. Desana Borecká z Národného onkologického ústavu. Najčastejšie je za tým slnko, ako vraví Hugh Jackman, on sám bol ideálny kandidát: „Jednak pochádzam z Austrálie, ktorá je pri tejto diagnóze svetová jednotka a jednak som detstvo a mladosť prežil bez krémov s SPF.“

Melanóm je najčastejšia rakovina u žien do 30 rokov a druhá po rakovine prsníka u žien do 35 rokov. Môže sa objaviť v každom veku, našťastie len zriedkavo u detí do desať rokov. „V posledných rokoch pozorujeme, že ho diagnostikujeme u stále mladších ľudí. Kým u žien sú ohrozené najmä tie do 40 rokov, u mužov je častejší po šesťdesiatke,“ hovorí MUDr. Borecká.

Dôležité je pri problémoch včas vyhľadať lekársku pomoc. Zdroj: Nie rakovine

Chrániť sa, krémovať sa, nespáliť sa.

„Výskyt melanómu narastá celosvetovo. Je to aj pre nové možnosti cestovať do exotických krajín, mladí ľudia môžu študovať i pracovať prakticky po celom svete. Mnohé mladé rodiny cestujú s veľmi malými deťmi k moru i viackrát za rok. Posledných 20 rokov sa osveta naozaj veľmi zlepšila. Našou snahou je, aby sme zachytili u pacientov čo najviac melanómov v tzv. lokalizovanom in situ štádiu. V tomto prípade správne odstránenie zaručí pacientovi prakticky úplné vyliečenie. Ak sa však včas neodstráni, pokračuje v ďalšom nádorovom raste. V súčasnosti tvorí tento typ melanómu asi 25 % zo všetkých nových diagnostikovaných melanómov. U žien väčšinou zisťujeme tento typ melanómu alebo iné tenké typy, ktoré majú veľmi dobrú prognózu," vraví odborníčka.