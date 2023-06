Máte v páse viac ako 88 centimetrov? Potom je riziko, že vám v bruchu šarapatí brušný tuk, naozaj veľké. Čo spôsobuje? Ako s ním zatočiť? Aj štíhle ženy môžu mať orgány v tele obalené viscerálnym tukom.

Viscerálny, teda orgánový tuk, nie je, na rozdiel od podkožného, viditeľný na pohľad. Ukladá sa totiž vo vnútri brušnej dutiny na životne dôležitých orgánoch, ako sú pečeň alebo srdce. Naopak, podkožný tuk je ten, ktorý hneď vidíte, a to v podobe faldov.

Určitá miera viscerálneho tuku je zdravá, pretože telu poskytuje rýchlo dostupný prísun energie. Problém však nastane, ak je ho viac, ako telo potrebuje. Posledné výskumy ukázali, že tento brušný tuk sa správa ako samostatný orgán a produkuje obrovské množstvo rozličných látok. Dodnes ich bolo izolovaných viac než sto.

Prečo je taký nebezpečný

Kým je tuk len pod kožou, zdraviu až tak neškodí. Možno je estetickým problémom, ale to je asi tak všetko. No tuk vo vnútri organizmu je nebezpečný. Tlačí na orgány, zaťažuje ich. A to nie je všetko. Vnútrobrušný tuk je metabolicky veľmi aktívny, vyrába najškodlivejšie krvné tuky. Akoby sa spustila metabolická továreň, ktorá postupne vypustí všetky toxíny do vášho tela. Výsledkom bývajú upchaté cievy, vysoký krvný tlak, cukrovka, infarkt, mozgová príhoda a neskôr aj onkologické ochorenia. A to všetko z jedného tučného brucha.

Stačí aj krajčírsky meter

Ak chcete vedieť, ako na tom ste, odmerajte si obvod brucha. Stačí obyčajný centimeter a čísla vám to povedia. Merať treba na správnom mieste – a to priamo na páse (v polovici medzi spodným okrajom dolného rebra a horným okrajom panvovej kosti). Kritickou hranicou pre obvod pásu u žien je 80 cm až 88 cm, u mužov 94 cm až 102 cm. Pri vyšších hraniciach by už mala nastať zmena životného štýlu a redukcia nadváhy.

Ako sa ho zbaviť?

Už pri päť- až desaťpercentnom poklese telesnej hmotnosti sa znížia hodnoty krvného tlaku, zlých krvných tukov, klesne riziko vzniku cukrovky a poškodenia obličiek. Taktiež sa zvýši hodnota dobrého HDL cholesterolu.

Rozumná rýchlosť chudnutia je asi 2 kilá mesačne. Ak ste priberali postupne celé roky a chcete rýchlo schudnúť, nerobte to. Človek nie je nafúknutý balónik, ktorý prepichnete a tuk vytečie. Chudnutie ide pomaly, a ak sa tempo pokúsite veľmi urýchliť, škodíte samy sebe. Príliš rýchle tempo môže byť zdraviu nebezpečné. Ak schudnete rýchlo, čoskoro zas priberiete.

Pomôžu aj mliečne bielkoviny

Ak sa majú brušné tuky odbúrať rýchlo a účinne, je potrebné pravidelne cvičiť, bez toho to nejde. Podľa najnovších kanadských výskumov môže úbytok brušného tuku urýchliť aj zmena jedálnička, hlavne zaradenie mliečnych bielkovín a zníženie príjmu sacharidov. Bielkoviny pochádzajúce z mliečnych výrobkov totiž skutočne urýchľujú spaľovanie brušného tuku a budovanie svalovej hmoty.

Veľké brucho škodí mozgu

Bostonskí neurológovia najnovšie varujú: čím väčšie zásoby tuku si na bruchu nosíme, tým väčšie riziko demencie vo vyššom veku nám hrozí. A ako tuk na bruchu rastie, tak sa údajne mozog zmenšuje. Čím viac tuku na bruchu človek má, tým má menší mozog. A menší mozog podľa vedcov súvisí s horšími kognitívnymi funkciami a vyšším rizikom demencie v neskoršom veku, napríklad Alzheimerovej choroby.

Štíhli a pritom obézni!

Prečo štíhly človek a nefajčiar dostane infarkt alebo rakovinu? Možno práve preto, že hoci nemá veľa podkožného tuku, vo vnútri je neviditeľným tukom priam prerastený. Potvrdili to najnovšie zistenia a monitoring vnútorných orgánov vzorky pacientov.

Zradná liposukcia

Odborníci varujú: dať si odsať tuk na bruchu liposukciou alebo podobnými metódami je zradné, lebo bruško síce potom bude ploché, ale vnútrobrušný tuk, ktorý obaľuje všetky orgány, zostáva na mieste, ten sa odsať nedá. Je dôležité brušný tuk zlikvidovať, no určite nie pomocou plastickej chirugie!