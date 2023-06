Skutočná láska alebo chvíľkové pobláznenie? Zistite, ako je to s vaším vzťahom a otestujte sa!

Dajte mu včas zbohom Foto: Shutterstock

Na lásku so šťastným koncom to vo vašom prípade veľmi nevyzerá. Ak ste si už zložili ružové okuliare a zistili, že partnera nemilujete, povedzte mu to. Takýto vzťah ukončite skôr, ako bude neskoro a na pretras prídu urážky a vyhrotené emócie. Ešte je čas dať veci na pravú mieru.