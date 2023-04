To, či spíte s otvorenými alebo zatvorenými dverami spálne, je často predovšetkým otázkou preferencií. Niektorí chcú počuť svoje deti či domácich miláčikov keby niečo, iní majú radi, keď im počas spánku v spálni prúdi vzduch. Toto všetko sa však ihneď stane druhoradým, ak budete počuť dôvod, prečo by ste mali v budúcnosti vždy spať so zatvorenými dverami.

Zdroj: shutterstock

Závisí od toho váš život

„Inštitút pre výskum bezpečnosti“ v USA teraz všetkých občanov upozorňuje, aké nebezpečné môže byť spanie s otvorenými dverami. To podľa inštitútu rozhoduje aj o otázke života a smrti napríklad v prípade požiaru. Štúdia tohto inštitútu totiž zistila, že zatiaľ čo väčšina ľudí sa cíti bezpečnejšie, keď sú dvere spálne otvorené, najhoršie, čo sa môže stať je fakt, že to tak jednoducho nie je. Plamene a toxický dym sa totiž k spiacim obyvateľom za zavretými dverami dostáva ťažšie ako k tým, ktorí ich majú dokorán.

Požiar môže spôsobiť aj zabudnutá sviečka... Zdroj: Shutterstock

Máte len 3 minúty

Bezpečnostný inštitút tiež upozorňuje, že ľudia, ktorým príbytok zachvátia plamene, majú len tri minúty na to, aby sa dostali pred nimi do bezpečia. V dôsledku zvýšeného používania plastov pri stavbe domov, ako aj množstva dekoratívnych predmetov a nábytku sa požiare šíria podľa výskumov rýchlejšie ako napríklad pred desiatimi rokmi.

Času na záchranu je málo. Zdroj: Shutterstock

Ako preventívne opatrenie odporúčajú odborníci okrem zatvorených dverí spálne určite aj detektory dymu v celom byte. V niektorých krajinách sú dokonca povinné, no u nás to tak zatiaľ nie je. Rozhodne však stoja za zváženie, nemyslíte?