Pomaly, ale isto sa opäť začínajú skracovať dni a predlžovať noci, a tak je čoraz ťažšie vstávať skoro ráno. Ak ste na tom podobne, vedzte, že to nie je vaša chyba. Keď nás ráno nebudí svetlo vychádzajúceho slnka, nepreruší sa produkcia hormónu spánku melatonínu. Preto sa nám tak ťažko rozliepajú oči a opúšťa ríša snov. Podľa najnovšej štúdie to nie sú práve pozitívne správy nielen pre zdravie celej populácie, ale aj pre jej pocit šťastia. Zistilo sa totiž, že skoré ranné vstávanie nás chráni nielen pred depresiou, ale aj zvyšuje pocit pohody. Čo však robiť, ak máte poriadne ďaleko od ranného vtáčaťa a patríte skôr k nočným sovám? Máme pre vás povzbudenie. Dá sa to naučiť. A my vám povieme, ako na to.