2. časť

Prečítajte si, aký prístup k stravovaniu odporúča Stanke náš krotiteľ tukov.

„Ako nastaviť kalorický deficit na chudnutie, aby som netrpela hladom? Máte na to nejaký tip? Ako by mal vyzerať taký jedálny lístok? Mám 31 rokov a strava je môj najväčší problém. Vyskúšala som množstvo diét, ale nič nezaberá, a pritom cvičím pravidelne už asi pol roka.“

Jedlo ako životný štýl Zdroj: shutterstock

Nie je správne nastavovať si kalorický deficit (príjem kalórií tak, aby bol energetický príjem nižší než výdaj). Musíme vychádzať z toho, že každý z nás má nejaký bazálny metabolizmus, teda to, čo minimálne potrebujeme dať svojmu telu. Je to teda aj to, čo naše telo spáli, hoci ležíme na pohovke či posteli a nerobíme nič. Dajme tomu, že naše telo spáli 1 500 kalórií. Ja napríklad spálim viac a niekto iný zase menej. Na vyrátanie presnej hodnoty sa zohľadňujú rôzne parametre – výška, váha, vek, ale aj iné faktory.

Často sa stáva, že ľudia jedia menej, než potrebuje ich bazálny metabolizmus. Prvým efektom je, že chudnú, no idú do kalorického deficitu. V prvom rade si treba zistiť, aký máme bazálny metabolizmus, a k tomu prirátať tréning a pohyb, ktorý počas dňa máme. Prídeme k nejakému číslu. Veľká chyba, ktorú ľudia v súčasnosti robia, je to, že nejedia, držia nezmyselné diéty. Áno, najskôr chudnú, no idú do deficitu, potom nevládzu, začnú opäť jesť a priberať a to je známy jojo efekt.

Dajme telu to, čo potrebuje

Povedzme, že 1 500 kalórií je náš bazálny metabolizmus, plus tréning a denný pohyb, ktorým spálime ďalšie kalórie. Musíme si teda režim nastaviť tak, aby sme neprijali menej, než naše telo potrebuje na správne fungovanie. Dávať si pozor, aby sme sa nedostali do katabolizmu, pri ktorom spaľujeme aj svaly, a najmä do deficitu. Toto si treba správne nastaviť. Zoberme si napríklad Stanku, ktorá bude mať bazálny metabolizmus napríklad 1 500 kalórií. K tomu cvičí a hýbe sa, preto spáli ešte ďalších 500 kalórií. A už sme na dvoch tisícoch kalórií. Potrebuje teda prijať 1 600 až 1 700 kalórií, aby bola v pohode a cítila sa plná energie.

Počítanie kalórií nie je podľa Janyho najlepšia cesta. Zdroj: shutterstock

Jedlo ako životný štýl

Takéto nastavenie by malo ísť ruka v ruke so stravovaním bez extrémnych diét. Tie nás nielen obmedzujú, ale nám aj škodia. Prosím, nerobme z jedla strašiaka, je to nevyhnutná súčasť nášho života. Namiesto diét zvoľte to, čo je udržateľné, a vytvorte si z jedla životný štýl. Ak začnete držať prísnu diétu, vydržíte možno mesiac a potom to už nezvládate. Nevládzete, poviete si, že všetky diéty sú nanič a nebaví vás to. A presne toto nie je cesta, tá je úplne iná. Vytvorte si stravovací návyk, pri ktorom zostanete dlhodobo, a jedlo vnímajte ako odmenu. Prijať musíme minimálne toľko, koľko spálime, a od toho sa ďalej odvíjať. Milé dámy, ale aj milí páni, jedlom sa môžeme vyliečiť, ale možno z neho aj ochorieť.