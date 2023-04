Na oblasť brucha totiž najčastejšie sadá chronické napätie. Navyše nielen priberanie je dôsledkom stresu. Oberá nás o cenné vitamíny a minerály. Ak žijete v ustavičnom strese, mali by ste sa naučiť, ako napätie odbúrať. Chronický stres je totiž okrem nevhodnej stravy jednou z hlavných príčin, prečo naberáme kilá. Vedie totiž k postupnému nárastu vnútrobrušného (viscelárneho) tuku. To si môžete všimnúť na tom, že obvod pása sa zväčšuje. Rastie aj hmotnosť a tým sa oslabuje imunita.

Hlási sa vlčí hlad

Podľa odborníkov stres enormne zvyšuje energetickú potrebu aj potrebu živín, vitamínov a minerálov. Organizmus totiž potrebuje kompenzovať následky vysokého napätia. „Na vytvorenie predstavy – už desaťminútový intenzívny stres si vyžiada takú vysokú dávku vitamínu C, ktorá by nám v stave citového pokoja pokryla celodennú potrebu. Problém je v tom, že céčko nie je uložené v rezerve,“ hovorí výživová poradkyňa Katarína Grich. Za ťažkosťami sa skrývajú aj trvalo zvýšené hladiny stresových hormónov, medzi ktoré patrí aj kortizol. Všetky hormóny, ktoré organizmus produkuje, majú špecifickú funkciu. Ak dôjde k narušeniu prirodzeného procesu, objaví sa problém. Pýtate sa aký? Prepadne vás vlčí hlad. „Kortizol produkuje kôra nadobličiek a jeho určité množstvo je pre nás životne dôležité. Tento hormón tlmí zápal, spomaľuje nadmernú imunitnú reakciu, no jeho neustále zvýšené hladiny vedú k zvýšeniu cukru v krvi. Deje sa to pre to, aby mal organizmus dostatok energie na zvládnutie stresu, čo sa v akútnom stave zabezpečuje z rezerv glykogénu v pečeni. V prípade chronického stresu kortizol brzdí prenosy, ktoré zaručujú tlmenie hladu, čím sa zvyšuje hlad, ktorý môže prerásť až do vlčieho. Následkom je aj zvýšená produkcia pankreatického hormónu inzulínu,“ vysvetľuje odborníčka. A tu je ten kameň úrazu – vzniká začarovaný kruh. Keď máte ustavične hlad, núti vás to siahať po zdrojoch rýchlej energie. Keď ste v strese, doprajete si sladké, rôzne cukrovinky, sladené vody… A to všetko končí v tukových rezervách.