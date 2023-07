Ako to je s kúpanímv bazénoch alebo termálnych vodách počas prvého trimestra tehotenstva? Môžem sa vôbec od začiatku tehotenstva až do konca kúpaťna kúpalisku alebo v mori? Nechcem ohroziť bábätko...Čitateľka Lea

Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Milá Lea, vidno, že ste zodpovedná. Tehotenstvo nie je choroba. Ak ste boli naučená pravidelne plávať, tak sa v tom netreba obmedzovať. Len by som odporučil vyberať miesto kúpania. Neodporúča sa chodiť na preplnené termálne kúpaliská, je tam vyššie riziko infekcie pošvy, aj keď sú hygienicky kontrolované. Predsa to veľké množstvo ľudí zvyšuje riziko. Na termálnych kúpaliskách si treba dať pozor na teplotu vody. Určite by nemala presiahnuť 35 stupňov Celzia. Možno sú vhodnejšie mestské plavárne, ktoré navštevuje menej ľudí. Prírodné jazerá vyberať iba tie, ktoré sú kontrolované hygienikom a na pohľad nevidíme napríklad sinice. Morská voda je fajn, vyberajte podľa vzhľadu, nie napríklad malé zátoky. Možno použiť ako prevenciu gélové tampóny z lekárne.

