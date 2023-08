Štíhla postava bez CELULITÍDY? Dá sa to: Skúste VALČEKOVANIE, má benefity i pre vaše zdravie

Najmä v horúcom počasí nás trápi pocit ťažkých nôh, telo zadržiavajúce vodu i pocit celkového opuchnutia. Zároveň chceme v plavkách i krátkych letných šatách vyzerať čo najlepšie. Pohľad na celulitídu a ani na ochabnuté časti tela nám na sebavedomí nepridávajú. Toto všetko sa dá zmeniť a to celkom jednoducho. Počuli ste už o maderoterapii? Mgr. Adela Masárová zo štúdia zdravia, krásy a vitality nám o nej prezradila viac.

Radí Mgr. Adela Masárová zo Štúdia estetickej starostlivosti v Trenčíne

Čo je vlastne maderoterapia a ako sa vykonáva?

– Maderoterapia, ktorú vykonávame, pochádza z Kolumbie, aj keď jej korene siahajú až do Orientu. Názov pochádza zo španielskeho slova „madero“, čo znamená drevo, a zo slova „terapia“, čo znamená liečba. Ide teda o liečbu drevom. Pri ošetrení využívame špeciálne navrhnuté anatomické drevené valčeky rôznych veľkostí a tvarov. Každý valček je navrhnutý tak, aby správne formoval inú časť tela. Základom tejto masáže je naštartovanie lymfatického systému a ošetrenie problematických partií. Poskytujeme dva druhy masáže, maderoterapiu tela a maderoterapiu tváre. Maderoterapia sa môže vykonávať ako rituál, v ktorom ide o komplexnú starostlivosť o pokožku, ktorá sa začína pílingom, pokračuje nanášaním tvarujúcich sér, olejov a samotnou masážou a končí sa odvodňujúcim zábalom.

Pri maderoterapii teda nejde iba o estetiku a zredukovanie celulitídy, pôsobí aj na zdravie. Aké sú jej benefity?

– Benefitov je veľmi veľa, častokrát mi pripadá, že ľudia ani len netušia, aké blahodarné účinky toto ošetrenie poskytuje. Pri maderoterapii stimulujeme lymfatický systém, čím dochádza k detoxikácii organizmu. Z tela sa začne odbúravať nadbytočná voda, a tým zbaví telo opuchov a poskytne klientovi pocit ľahkých nôh. Ďalej rozpúšťa tuk a zbavuje telo škodlivých látok a zápalov. Pri správne vykonanej maderoterapii sú viditeľné okamžité zmeny kvality pokožky a dochádza k jej omladeniu. Zároveň naštartuje metabolizmus, a tak zmenší aj objem tela. V neposlednom rade treba spomenúť aj vytvarovanie ženských kriviek a, samozrejme, redukciu až úplné odstránenie celulitídy.

A je teda pravda, že po absolvovaní maderoterapie začnú ženy zázračne chudnúť?

– Neviem, či začnú zázračne chudnúť, ale už po prvom ošetrení dôjde k zmenšeniu objemu tela a k celkovému odvodneniu. Tento proces vždy odporúčame podporiť cvičením a vyváženou stravou.

Spomenuli ste, že robíte aj maderoterapiu tváre, čo to zahŕňa?

– Aj tu ide o komplexný rituál, ktorý pozostáva z viacerých krokov. Všetky procedúry predstavujú komplexné systémy a je to tak aj v prípade maderoterapie tváre. Toto ošetrenie zahajujeme dôkladným očistením tváre, krku a dekoltu klientky. Ďalej pokračujeme nanesením chemického pee­lingu, ktorý pokožku pripraví na neskoršie nanášanie sér. Keď máme pleť pripravenú, začíname masáž špeciálnymi anatomickými valčekmi. Každý valček je svojím tvarom a veľkosťou prispôsobený na masáž inej časti tváre. Po celý čas valčekmi zapracovávame do tváre krém s kyselinou hyalurónovou. Po ukončení masáže aplikujeme na tvár masku s kyselinou hyalurónovou. Po ošetrení je pleť svieža a omladená. Toto ošetrenie priaznivo pôsobí na odstránenie vrások, opuchov tváre a oblastí očí, pozdvihuje ochabnuté časti tváre, a pretože stimuluje správne body na tvári, odporúča sa klientom trpiacich na migrény.

Dočítala som sa, že niektorým ženám ostali po maderoterapii modriny, čo to spôsobilo?

– Pri maderoterapii dochádza k takzvanému odlepovaniu podkožného tuku od svalov, preto ak máte náchylnosť na vznik modrín, môžu na niektorých miestach vzniknúť. Ide najmä o problematické partie, ako sú vnútorné stehná. Modriny sú však len povrchové a vstrebú sa do 2 až 3 dní. Po čase si telo zvykne na intenzitu masáže a modriny sa prestanú tvoriť. To však neznamená, že účinky maderoterapie pominú. Práve naopak, telo si zvykne na túto metódu. Samozrejme, sú aj rizikové skupiny, ktorým to neprospieva.

Chápem. Treba sa pred absolvovaním tejto terapie nejako pripraviť?

– Nie, ošetreniu nepredchádza žiadna špeciálna príprava. Odporúčame však klientkam nejesť pred masážou ťažké jedlá. Vhodný je čerstvo uvarený čaj na lymfatický systém, ktorý slúži na detoxikáciu a odvodnenie organizmu.

Ako teda samotné ošetrenie tela prebieha?

– Ako som už spomínala, začíname pitím čaju, ktorý je určený na naštartovanie lymfatického systému. Začnem chrbtom. Prvým krokom je nanesenie pílingu z perál, ktorý slúži na odstránenie odu­mretých kožných buniek a pripraví pokožku na masáž. V ďalšom kroku nanesieme na prednú časť tela zoštíhľujúci krém, ktorý potom valčekmi postupne zapracovávame. V prvej časti masáže masírujeme predné nohy, vnútorné stehná, oblasť bokov a bruška. Po dôkladnej masáži sa klientka otočí na brucho. Masáž zadnej časti tela začíname v oblasti lýtok a postupujeme smerom nahor, k stehnám až k zadku. Na problematickú oblasť nanesieme anticelulitídne sérum a zapracovávame ho intenzívnou masážou. Zakončujeme tvarovaním bokov a dolného chrbta. Po celotelovej masáži nanášame na oblasť stehien, bokov, zadku a bruška odvodňujúci telový zábal. Ide o bielu hlinu, ktorá eliminuje tukové usadeniny a obsahuje extrakt koralových morských rias. Tento extrakt je bohatý na vápnik a má skvelý zoštíhľujúci a anticelulitídový účinok. Telo zabalíme do fólie. Vďaka teplu, ktoré sa vytvorí, umocníme tento blahodarný efekt. Po 15 minútach sa zábal odstráni a vy samy okamžite uvidíte na pokožke zmeny k lepšiemu.

Pre koho nie je maderoterapia vhodná?

Nie je vhodná pre ľudí, ktorí trpia na ochorenia srdca, anorexiu, onkologické ochorenia, otvorené rany, kožné ochorenia, vírusové a bakteriálne ochorenia, akými sú napríklad chrípka či herpes. Medzi ďalšie kontraindikácie patria aj kŕčové žily a tehotenstvo.