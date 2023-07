Strašiak menom HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA: Ako ju spoznať? TOTO pri nej určite NESMIETE jesť!

A niet sa čomu čudovať. Prejavy histamínovej intolerancie sú skutočne rôznorodé. Ak sa vás niektorý týka, ešte to neznamená, že ju zaručene máte. Pokojne môže ísť aj o iný zdravotný problém, no rozhodne to nepodceňujte. Lebo čo ak náhodou?

Zdroj: shutterstock

Ako ju spoznať Príznakmi neznášanlivosti histamínu, známej ako HIT, sú:

– tráviace ťažkosti: kŕčovité bolesti brucha, plynatosť, pálenie záhy, nauzea až pocit na vracanie, hnačka, zápcha;

– kožné prejavy: žihľavka, akné, začervenanie pokožky, opuchy slizníc a kože, svrbenie po celom tele;

– prejavy, čo sa týka dýchacích ciest: kašeľ, kýchanie, častá nádcha, podráždené hrdlo, zahlienenie, opuchy pier a jazyka, opuch sliznice v nose, ťažkosti s dýchaním;

– gynekologické prejavy: bolestivá menštruácia, ale niekedy aj poruchy menštruačného cyklu;

– kardiovaskulárne príznaky: zmeny krvného tlaku – hlavne zníženie, poruchy srdcového rytmu, búšenie srdca;

– neurologické prejavy: závraty, strata vedomia, chronická únava, migrény, nespavosť, úzkosti.

Samozrejme, môže ísť aj o prejavy celkom iného ochorenia, preto treba vyhľadať lekára, ktorý diagnózu potvrdí alebo vyvráti.

Zdroj: shutterstock

O čo ide

Možno ste o HIT už počuli, čítali aj máte podozrenie na základe príznakov, že by mohla trápiť aj vás. Zamýšľate sa však nad tým, čo je vlastne zač a čo sa vo vašom organizme deje, keď si na vás zasadne? Histamínová intolerancia je porucha, pri ktorej sa nedostatočne rozkladá histamín nahromadený v organizme. Príčinou tohto stavu je nadmerný prísun histamínu v potrave, vyššia produkcia tejto látky v tele, no aj narušená aktivita enzýmu diaminooxidázy, ktorý histamín štiepi. Ak chýba alebo množstvo enzýmu nestačí na odbúranie histamínu, jeho hladina v tele rastie, čo môže zapríčiniť rôznorodé zdravotné ťažkosti. Jeho množstvo v krvi zvyšujú aj pokrmy, ktoré ho obsahujú. Čo by sa so samotným histamínom malo v tele udiať, ak je všetko v poriadku? Za normálnych okolností sa odbúrava v tenkom čreve, kam prichádza z potravín, ktoré ho obsahujú. V prípade, že všetko dobre funguje, enzým diaminooxidáza histamín bez problémov spracuje. No existujú faktory, ktoré tomu môžu brániť, a k nim patrí napríklad nedostatok takzvaných dobrých baktérií v spomínanom tenkom čreve. Môžu tam prebiehať hnilobné procesy či chronická zápalová reakcia sliznice tenkého čreva.

Čo tomu pomáha

Dokonca aj niektoré antidepresíva, analgetiká s kyselinou acetylsalicylovou, svalové relaxanciá či nesteroidné antireumatiká môžu blokovať vylučovanie enzýmu, ktorý štiepi histamín. Dôvodom môžu byť neliečené alergie, ale aj nevhodné stravovanie, čím myslíme častú konzumáciu jedál vo fastfoodoch, v kantínach, reštauráciách či jedenie polotovarov, ktoré sú vždy a rýchlo poruke. Lovíte v pamäti a premýšľate, čo z toho sa vás týka? Tak ešte pridáme. Histamínovú intoleranciu môže privodiť zhoršujúca sa kvalita potravín, nedostatočný pitný režim, rovnako stres aj prísne a drastické diéty, keď telo nedostáva dostatok vitamínov a minerálov. Patríte k vyznávačom ketónovej diéty? Aj tá môže spôsobiť vyššiu hladinu histamínu, keďže pri nej konzumujete veľa mäsa, a teda aj cholesterolu, ktorý môže hodnoty histamínu zvyšovať. Ak patríte k tým, čo HIT majú, liečba následne spočíva vo vylúčení potravín s vysokým obsahom histamínu. Možnosťou je aj užívanie tabletkovej formy enzýmu potrebného na spracovanie histamínu.

ÁNO verzus NIE

Pozor si treba dávať nielen na spôsob prípravy jedla, ale aj na samotné potraviny. Sú totiž isté jedlá, ktorým by ste mali zamávať na rozlúčku, iné by ste zasa rozhodne mali zaradiť do jedálneho lístka.

✔ÁNO

Zdroj: shutterstock

✔ zelenina: hokaido, zemiaky, mrkva, cuketa, karfiol;

✔ ovocie: jablká, hrušky, marhule, broskyne, melóny či hrozno (vyberajte si ovocie dopestované v našich zemepisných šírkach);

✔ mäso: len čerstvé, chladené a z domáceho chovu – ideálna je kuracina či ryby;

✔ mlieko: čerstvé pasterizované;

✔ pečivo: kváskové – kvások na rozdiel od droždia nedvíha hladinu histamínu;

✔ quinoa, pšeno a amarant sú výbornou náhradnou obilninou;

✔ ryža a ryžové chlebíky;

✔ syry: ricota, mozzarella a cottage;

✔ orechy: mandle, lieskovce, pistácie, brazílske, makadamiové orechy a rôzne semienka;

✔ šalát ochuťte olivovým olejom a bylinkami, ktoré si dopestujete alebo kúpite čerstvé, alebo citrónovou šťavou;

✔ bylinky: kôpor, petržlenová vňať, rozmarín, oregano, bazalka, ligurček.

Zdroj: shutterstock

✘ NIE

Zdroj: shutterstock

✘ zelenina: paradajky (ak sa po nich necítite dobre, nejedzte ich v žiadnej forme – ani sušené, ani pretlak), baklažány, olivy, špenát, kyslá kapusta (ani čalamáda), zavárané uhorky, cibuľky, paprika;

✘ strukoviny a tofu;

✘ ovocie: citrusy (pozor aj na vodu s citrónom), jahody, bobuľové ovocie, avokádo;

✘ mäso: zmrazenému sa vyhýbajte oblúkom, šunky, salámy, párky, paštéty, mrazené ryby, morské plody a ryby v konzervách;

✘ pečivo: pšeničné a jačmenné;

✘ mlieko a mliečne výrobky: trvanlivé, rastlinné mlieko, tvrdé zrejúce syry, plesňové syry;

✘ orechy: arašidy, vlašské, kešu;

✘ pozor na morské riasy ako spirulina a chlorela;

✘ ocot;

✘ obilninové kávy;

Zdroj: shutterstock

✘ čierne korenie, mletá paprika, horčica, balzamový ocot, karí, kurkuma, sójová omáčka, korenie typické pre ázijskú či indickú kuchyňu;

✘ pivo, tvrdý alkohol;

✘ čokoláda, kakao.

Náš tip

Tento zoznam nemusíte striktne dodržiavať. Niekomu niektoré potraviny zo „zakázanej“ zóny nerobia absolútne žiadne ťažkosti. Ak je to váš prípad, pokojne ich vo svojom jedálnom lístku nechajte. Vyhýbajte sa tým jedlám, po ktorých sa u vás vyskytnú vyrážky, migrény, zápaly v tele či iné prejavy spájané s HIT.

Pomôžu probiotiká

Tie majú všestranné využitie. Berieme ich po dlhodobom užívaní antibiotík, aby sme si dali do poriadku zaťažený žalúdok. Podporujú trávenie, sú skvelým pomocníkom, keď nás trápi hnačka či zápcha, a môžu pozitívne vplývať na znižovanie cholesterolu. Priaznivo vplývajú na sliznicu tenkého čreva, ktorá vďaka nim neraz začne vylučovať potrebný enzým na spracovanie histamínu v dostatočnom množstve. No pozor! Pre histaminikov sú nevhodné probiotiká s kmeňmi Lactobacillus casei a Lactobacillus bulgaricus.

Vedeli ste, že…

… ​niektorí ľudia s histamínovou intoleranciou prežívajú stav známy ako „brain fog“, teda zahmlený mozog? Nevedia sa sústrediť, sú zmätení a vypadáva im pamäť.