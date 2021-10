Máte pocit, že sa to na vás sype zo všetkých strán a stretávate samých nepríjemných ľudí? Nenechajte sa obrať o energiu – začnite myslieť pozitívne, a to za každých okolností.

Ak sa naladíte na pozitívnu vlnu a naučíte sa tieto jednoduché stratégie, už vás niečo len tak nezloží. Takto zatočíte s energetickými upírmi, teda ľuďmi, ktorí vás ťahajú k zemi, a ešte si aj zachováte úsmev na tvári a ušetríte duševné zdravie.

Nikdy sa nenechajte stiahnuť inými na dno

Toto je veľmi dôležitá stratégia. V živote často stretávate ľudí, ktorí sa snažia vinu za to, že sa majú zle, hodiť na vás. Vyčítajú vám niečo, obviňujú vás, sťažujú sa vám na svoj nešťastný život, alebo sa vás rovno snažia stiahnuť do tej bezodnej jamy nešťastia a beznádeje spolu s nimi. Pri takýchto ľuďoch sa cítite mizerne, vyvolávajú vo vás negatívne pocity. To si však nenechajte!

Neberte si ich nešťastie osobne, najmä ak zaň nemôžete. Nenechajte sa zatiahnuť do ich manipulačných hier a ostaňte pozitívna. So svojou kôpkou nešťastia sa musí vysporiadať každý sám.

Zapamätajte si tieto 3 myšlienky. Zdroj: Shutterstock

Prestaňte posudzovať

Všimnite si na sebe, ako posudzujete rôzne veci a okolnosti a snažte sa to zastaviť. Častokrát už automaticky premýšľame o niektorých veciach negatívne a o iných pozitívne. Keď si však chcete zachovať pozitívny prístup k životu a ušetriť trápenie, jednoducho prestaňte veci posudzovať a deliť ich na negatívne a pozitívne. Namiesto toho sa snažte prijímať všetko, čo k vám prichádza, bez predsudkov a vziať si z toho čo najviac životných lekcií. Trénujte sa tak, že na všetkom najprv hľadajte to dobré a uvidíte, ako vám to zmení pohľad na život.

Zapamätajte si tieto 3 myšlienky. Zdroj: Shutterstock

Trávte viac času osamote

Trávenie času „sama so sebou“ je nevyhnutné pre dobitie emocionálnych aj mentálnych bateriek. Keď sa pohrúžime do seba, dokážeme zreteľnejšie vnímať svoje myšlienky, zhrnúť si samy pre seba, čo sa v našom živote deje, a pripraviť sa na nové výzvy. Hovorí sa tomu aj duševné upratovanie. Naučte sa byť rada sama so sebou a berte to ako jedinečný čas na relax a počúvanie svojho vnútra, ktoré v bežnej rutine dňa často prehluší záplava povinností.