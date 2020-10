Niektoré ženy dávajú prednosť rýchlej, zázračnej a často drastickej diéte, pri ktorej sa kilá strácajú akoby lusknutím prstov. Iné chcú prispôsobiť svoj životný štýl zdravšiemu a lepšiemu „ja“, pričom príjemným bonusom je pomalé chudnutie s trvácnejšími výsledkami. Či už preferujete jedno alebo druhé, myslite na to, že bez pravidelného pohybu to nepôjde. Nemusíte v posilňovni tráviť hodiny, stačí, keď do svojho bežného dňa začleníte 30 minút aktívneho pohybu. Ráta sa svižná prechádzka aj chôdza po schodoch!

CLEAN EATING Gwyneth Paltrow

Čisté stravovanie znamená, že jete len to, čo vyrástlo zo zeme. Ide skôr o životný štýl ako diétu. Nečaká vás žiadne hladovanie ani veľké odopieranie. Stačí sa len zamyslieť, čo v dnešnej dobe jeme, vyhýbať sa priemyselne spracovaným potravinám a pripravovať si kvalitnú stravu. Odmenou bude úbytok kíl, zrýchlenie metabolizmu, posilnenie imunity a príval energie. Mali by ste vedieť, čo presne máte na tanieri, spoznať každú surovinu podľa chuti, vône i na pohľad. A, samozrejme, uprednostňovať kvalitu pred kvantitou.