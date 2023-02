Ak by boli jednorazové diéty účinné, štíhle sme asi všetky. Náš prirodzený pud nám však káže jesť tak často, ako sa len dá. Čo s tým? Jediné, čo naozaj zaberá, je diéta, o ktorej ani neviete, že ju držíte. A tá sa začína kde? No predsa v obchode!

Nakupujte diétne

Vplyv na naše stravovacie návyky má okrem samotného jedla jeho obal, cena, tanier, z ktorého jeme, ale aj napríklad osvetlenie v obchode alebo rozmiestnenie tovaru. To by ste nepovedali, však? Brian Wansink, medzinárodne uznávaný odborník na výživu, na základe svojich pozorovaní vytvoril pár jednoduchých stratégií, ako oklamať svoje telo aj hlavu a do roka schudnúť aj 15 kíl. Podľa jeho teórie stačí znížiť svoj kalorický príjem len o 100 až 200 kcal. Už o rok môžete kupovať oblečenie menšie aj o tri konfekčné veľkosti. Paráda!

Ako na to? Musíte svoje oči aj mozog jednoducho oklamať. Napríklad tak, že si nakúpite ozdobné taniere a vysoké poháre. Automaticky tak budete menej jesť aj piť (alkohol) bez toho, aby ste si to uvedomili. A čo je najdôležitejšie, tieto návyky si tak osvojíte, že si novú váhu udržíte aj v budúcnosti.