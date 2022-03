Zrak sa vám môže zhoršiť kedykoľvek. Príčiny zhoršeného videnia sú rôzne. Najčastejším vinníkom je pribúdajúci vek, genetické faktory a očné aj iné ochorenia, ako je napríklad cukrovka alebo roztrúsená skleróza. Ide o faktory, ktoré ovplyniť nevieme, píše Zdravie. Aj keď ide o maličkosti z dlhodobého hľadiska môžu mať na zrak fatálne dopady.

1. Bez okuliarov

Oftalmológ Trevor Elmquist tvrdí, že pokožku si chránime opaľovacími krémami, ale na zdravie očí často zabúdame. Dlhodobé vystavenie očí slnku môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, od makulárnej degenerácie, šedého zákalu a glaukómu (zeleného zákalu) až po zvýšenú pravdepodobnosť vzniku rakoviny kože.

Zdroj: Shutterstock

Pri výbere slnečných okuliarov by ste určite nemali myslieť iba na to, ako vám pristanú. Nezabúdajte, že ich hlavnou úlohou je ochrániť oči pred škodlivým UV žiarením. Nosiť by ste ich nemali iba v lete. V zime pri jasnej oblohe, najmä v horských výškach, sa ich nosenie takisto odporúča.