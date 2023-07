Potrebujú deti slnečné okuliare?

“Je všeobecne známe, že dieťa do 6 mesiacov veku nemá nosiť žiadne slnečné okuliare a má sa vyhýbať priamemu slnku. Niektorí rodičia však pod tlakom okolia a z obáv o zdravie dieťaťa zvyknú dávať okuliare už aj deťom v kočíku. Je to však prinajmenšom zbytočné a môže to dokonca i uškodiť. Dieťaťu v tomto prípade úplne postačuje šiltovka či klobúčik,” vysvetľuje optometrista Martin Slaný.

Slnečné okuliare nie sú len módnym doplnkom. Chránia zrak už od malička. Zdroj: pexels

Od akého veku?

Slnečné okuliare môžete začať nasádzať deťom od pol roka veku. Závisí to najmä od samotného dieťaťa, za aký čas si na nosenie okuliarov zvykne. Na trhu je v dnešnej dobe široký sortiment detských slnečných okuliarov, ktoré sú prispôsobené tak, aby vášmu drobcovi nespadli alebo si ich z tváre nestrhli. Pre najmenšie deti sa sú vhodné okuliare s gumičkou alebo s nastaviteľnými koncovkami straníc, ktoré zabraňujú skĺznutiu z nosa. Dieťa sa s okuliarmi má cítiť prirodzene a nesmú ho nikde tlačiť.