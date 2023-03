1. Svetielkuje

Ľudské telo je bioluminiscenčné – teda svietime v tme. Ale na rozdiel od svätojánskych mušiek je naša žiara príliš slabá, aby bola viditeľná.

2. Silné

Bez veľkého prsta na nohe by sme boli nestabilní. Nesie totiž celých 40 percent našej hmotnosti. Dôležitý je aj malíček na ruke. Bez neho je ruka len polovičná.

3. Rýchle

Vedeli ste, že keď kýchnete, vzduch z vás vyletí rýchlosťou až 160 km/h? A vedeli ste, že kašeľ môže byť ešte rýchlejší? Cudzie predmety sú katapultované z pľúc rýchlosťou 480 až neuveriteľných 1 000 km/h. Takže keď vám najbližšie zabehne a rozkašlete sa, myslite na to, že telo sa len zbavuje toho, čo tam nepatrí.

4. Strašidelné

Pri pomyslení na mŕtveho človeka sa chvejeme, ale aj mŕtvy človek môže dostať husiu kožu. Dokonca aj niekoľko hodín po smrti. Svaly, ktoré spôsobujú zimomriavky, môžu byť podráždené mechanicky a spôsobiť, že sa na mŕtvole objaví tento čudný jav. Živým z toho behá mráz po chrbte!

5. Zbavuje sa kože

Každému by sa páčilo schudnúť 10 kíl bez toho, aby sme niečo urobili… V skutočnosti to všetci robíme každý rok, pretože to je hmotnosť kožných buniek, ktoré ročne stratíme – približne 30 000 buniek za minútu. Zároveň sa prirodzene tvoria nové bunky, takže pokožka sa každý mesiac kompletne obnoví.

Naše telo dokáže zázračné veci Zdroj: Shutterstock

6. Žieravé

Znie to ako z hororového filmu, ale naša žalúdočná kyselina je taká žieravá, že dokáže zničiť aj žiletky a pokožke spôsobiť popáleniny. Lenže máme aj ochrannú vrstvu hlienu na stene žalúdka, ktorá zabraňuje, aby sa rozložil či poškodil.

7. Veľká vzdialenosť

Ak by boli všetky krvné cievy v tele zoradené za sebou, obehli by zem. To však nie je nič v porovnaní so vzdialenosťou všetkých nervových povrazov – zoradené by boli dlhé asi 780 000 kilometrov – teda vzdialenosť na Mesiac a späť!

8. Oneskorenci

Všetci vieme, že dvojčatá sa rodia vždy za sebou s malým časovým odstupom. No v roku 2019 sa v Kolíne nad Rýnom narodil pár dvojčiat s rozdielom 97 dní. Staršie dievčatko sa narodilo v 26. týždni tehotenstva, sestra nasledovala neskôr. Obe sú v poriadku.

9. Hryzie

Naším najsilnejším svalom je žuvací sval, vhodne pohybuje sánkou a zubami na hryzenie, ktorých sklovina je najtvrdší materiál v tele. Zadné zuby a zuby múdrosti zvládnu až 800 newtonov na štvorcový centimeter, čo je sila hryzenia 80 kilogramov. Na porovnanie, vlk zvláda „len“ okolo 70 kilogramov, žralok biely 1,8 tony.

10. Zvlhčené

Pomáhajú pri trávení a udržiavajú ústa čisté… Čo je to? Áno, sliny. Denne ich telo vyprodukuje okolo 0,5 až 1,5 litra. Počas nášho života sa nahromadí okolo 40 000 litrov a teraz si predstavte celú cisternu slín...

11. Menší objem mozgu

Tehotenstvo je pre telo náročná práca a môže ovplyvniť aj mozog. V niektorých oblastiach sivé bunky tehotných žien natrvalo strácajú objem. Ale nebojte sa, nemá to vplyv na výkon mozgu.

12. Stále rastú

V priebehu puberty nakoniec dosiahneme svoju konečnú veľkosť, ale to sa netýka nosa a uší – rastú celý život.

13. Jedinečná pleseň

Vieme, že odtlačok prsta je jedinečný, možno ste počuli, že aj odtlačok jazyka je jedinečný, ale určite ste nevedeli, že napríklad aj pleseň z uší je u každého iná, a teda jedinečná.

14. Dlhé nechty

Ak by sme si nikdy nestrihali nechty, do konca života by sme mali na rukách pazúry dlhé asi 25 metrov. Na nohách by boli o trošku kratšie, lebo tie rastú trikrát pomalšie, pravdepodobne pre znížený krvný obeh a nedostatok slnečného žiarenia.

15. Silné čerpadlo

Pumpovanie krvi do celého tela si vyžaduje veľa energie. V skutočnosti srdce pumpuje tak silno, že by krv mohla vytrysknúť do výšky až desať metrov.