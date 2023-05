Žiadna žena (ani muž) sa nepoteší, keď sa objavia. Z estetického hľadiska nás tak trochu špatia. Pravda však je, že mnohokrát za ich vznik môžeme sami. Trávime veľa času na slnku, ako sa hovorí, „chytáme bronz“, ale nemyslíme pri tom na adekvátnu ochranu pleti pred UV žiarením. A potom zrazu bum, škvrny sú tu a my sa pýtame prečo. Odkiaľ sa tu vzali? Nuž, zo slnka. Práve ono môže byť príčinou ich vzniku.

Čo sú zač?

Zrazu sa zjavia. Počas tehotenstva, po prekonaní zápalu kože, po užívaní liekov. Ide o malé oblasti s nepravidelným sfarbením kože, ktoré sa vyskytujú najmä na tvári, dekolte a rukách. Nie sú vystúpené, a tak ich na dotyk necítime. Rozhodne však z estetického hľadiska nie sú to, po čom by sme túžili. Väčšinou nie sú nebezpečné. Odlišujú sa od prirodzeného pigmentu a prejavia sa sfarbením kože do béžova či tmavohneda. V priebehu ročných období sa môže sfarbenie meniť.

Prečo vznikajú?

Objavia sa na tých miestach na koži, kde sa vyskytuje príliš veľa kožného pigmentu, teda melanínu. Ten sa sústredí na „postihnutom“ mieste a vytvorí škvrnu. Vo väčšine prípadov sa objavujú práve na miestach, ktoré nedostatočne chránime pred slnečným žiarením, a tak sú náchylnejšie na tvorbu škvŕn. Ide o tvár, krk, dekolt, chrbát či ruky. Pigmentové škvrny však môžu vzniknúť aj v prípade, že máte pigmentu nedostatok. Vtedy hovoríme o strate pigmentu a škvrny sú svetlejšie než pokožka. Za vznikom škvŕn môžu okrem nezdravého slnenia stáť hormonálne poruchy či nestabilita (napríklad sa objavia u tehotných žien, pričom po pôrode zvyknú zmiznúť). Ich vznik môže zapríčiniť aj užívanie istých typov liekov, ako sú antimykotiká, antibiotiká či hormonálna antikoncepcia. No pozor, rovnaký účinok môžu mať aj lieky na prírodnej báze, preto sa neodporúča opaľovať, ak ich užívate. Pozor by si mali dávať ľudia, ktorí už na sebe pigmentové škvrny zaznamenali v minulosti, slneniu by sa mali vyhýbať. Môžu sa objaviť aj pri poškodení pleti – tí, ktorí majú tmavšiu pleť, môžu pozorovať vznik škvŕn po drobných poraneniach či ako pozostatok akné.