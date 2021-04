Táto domáca kúra sa osvedčila už aj našim starým mamám a pozná ju aj Lenka.

Lenku už dlho trápili rôzne zápaly a vysoký krvný tlak. Spomenula si na babičkin starý recept a nestačila sa čudovať, čo s ňou po pár dňoch urobil.

Aplikovala ho 3-krát týždenne a postupne ju zbavil bolesti, zápalu a mnohých ďalších zdravotných problémov. Je lacný, jednoduchý a môžete ho vyskúšať aj vy.

30-minútová detoxikačná kúra je naozaj veľmi jednoduchá a môže ju absolvovať ktokoľvek po náročnom dni v práci, alebo keď má oslabenú imunitu a trápia ho choroby.

Pripravte si 3-4 litre približne 40-stupňovej vody. Nasypte do nej 1 pohár morskej soli. Ponorte do nej obidve nohy. Voda by mala siahať po členky, aby sa ponorilo celé chodidlo. Po 3-mesačnej kúre sa farba vody bude neustále meniť v dôsledku postupného prečisťovania organizmu.

Babičkin trik odstránil zápaly a bolesť. Zdroj: Shutterstock

Čo znamenajú jednotlivé farby?

Žltá: problémy s močovým mechúrom a obličkami

Oranžová: reuma, bolesti kĺbov

Hnedá: problémy s pečeňou

Zelená: žlčník, srdce, trávenie

Tmavá farba: v organizme je nadmerné množstvo ťažkých kovov, ale môže to byť aj príznak cukrovky

Ako to funguje?

Po 7-8 kúrach sa metabolizmus začne prečisťovať, upraví sa krvný tlak, zmiernia sa zápaly a zlepší sa trávenie.