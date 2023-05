Koľkokrát na vás v obchode žmurkala biomrkva, rozložiteľné odpadové vrecia, ekologický saponát, ktorý nepení ako šialený, ale sľubuje čistý riad? A čo len v obchode, ale aj u vašich známych, z televízie či v reklame na internete. A potom tie reči, že naše staré matere žili tak a onak, nemali dnešné vymoženosti, ktorými zahlcujeme planétu, a žili ekologicky, bio a udržateľne a koľko sa dožili! To, samozrejme, nepopierame. Ale bola iná doba a možností nebolo toľko. Bola to bežná súčasť ich života. Dnes je to pre mnohých moderný trend a niektorí mu prepadnú natoľko, že vás idú „ukrižovať“, ak svojmu dieťaťu dáte obyčajnú jednorazovú plienku a nie niekoľkonásobne použiteľnú látkovú.

Eko a bioživot je stále viac v kurze. Zdroj: Shutterstock

Čo je zdravšie?

Ak sa pozrieme na biopotraviny, platí tu dôležité pravidlo. Poľnohospodári podliehajú celému radu predpisov – nesmú používať umelé hnojivá, chemické pesticídy, herbicídy a geneticky modifikované plodiny. Čo sa týka zvierat, tie sa musia chovať vo výbehoch či na farme a nesmú im podávať stimulátory rastu. To má pre spotrebiteľa zaručiť, že jedlo bude bez nežiaducich látok. Otázkou však ostáva, či sú biopotraviny skutočne také zdraviu prospešné, ako sa tvária. Vo výskume z roku 2009 vedci zhromaždili a porovnali 169 štúdií, ktoré sa zaoberali obsahom živín v potravinách, ktoré boli publikované za posledných 50 rokov. Biopotraviny dopadli celkom dobre, no výsledný verdikt nebol napokon taký úžasný a zdravotný prínos potravín nebol preukázaný, keďže výsledky pre jednotlivé živiny neboli štatisticky preukázateľné. Na druhej strane, pred piatimi rokmi bola publikovaná iná štúdia, ktorá je výsledkom päťročného sledovania rôznych ľudí a ich konzumácie biopotravín. Štúdia preukázala, že najväčší priaznivci trpia o 76 percent menej výskytom lymfómov, o tretinu menej výskytom rakoviny prsníka po menopauze. Celkovo mali títo ľudia o štvrtinu nižší výskyt rakoviny než tí, čo biopotraviny nekonzumovali. Podobné výsledky by mohli byť, aj keby odborníci porovnávali používanie kozmetiky. Všeobecne platí, že čím menej chémie, tým lepšie. Ak je niečo bio a eko, má to zvyčajne aj vyššiu cenu a, povedzme si úprimne, aktuálne je náročné dovoliť si nakúpiť aj neekologické veci, nieto ešte tie bio. Samozrejme, niekto si nevie prírodnú cestu životom predstaviť. Napríklad pri liekoch. Niektorí ľudia radšej siahnu po overenom ibuprofene, než by sa mali napríklad spoliehať na mätový esenciálny olej, ktorý pomáha pri bolesti hlavy.

Ktorou cestou ísť?

Ideálne rozhodnutie zrejme neexistuje. Ak ste prudko „ekobio“, pozerajú na vás cez prsty, akoby ste boli amazonka z pralesa, ktorá chce žiť ako domorodec. Ak „ekobio“ nevyznávate, ste zasa ignorantka, ktorá extrémne ničí túto planétu aj svoje zdravie. Preto asi platí, že zlatá stredná cesta by bola dobrým riešením. Doprajte si niečo zdravšie, no nemajte výčitky, ak si kúpite prudko chemický parfum.