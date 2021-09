Bolesť hlavy, ktorá sa zmení na migénu vie poriadne skomplikovať život. Môže prísť hocikedy a dokáže vás úplne vyradiť z činnosti. Migréna je zvyčajne daná geneticky a častejšie ňou trpíme práve my, ženy. Jej spúšťačom sú hormonálne zmeny, puberta, alebo veľký stres. Niektorým ženám vyvolá migrénu aj káva.

Pre migrénu je typickí to, že bolesť hlavy je pulzujúca a to hlavne iba v jednej polovici hlavy. Keď trpíte migrénou tak vám vadí svetlo, ruch a dokonca aj niektoré vône. Nedokážete poriadne rozprávať, máte závraty a je môže vám byť aj navracanie.

Vyskúšajte tento trik

Migréna väčšinou prejde za pár hodín až dní. Môžete skúsiť siahnúť po silných liekoch na bolesť ale ak nechcete zaťažovať organizmus chémiou, pomôcť vám môže aj trik našich starých mám.

Keď to na vás príde lahnite si do tmy a vyskúšajte špeciálny octový obklad hlavy. Namočte si uterák do ľadovej vody do ktorej pridáte ocot, priložte si ho čelo a silno zatiahnite. Úľava sa dostaví už o pár minút.