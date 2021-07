To, že jeme, robí dobre nielen našim chuťovým bunkám, ale slušne zamestnáva celé naše telo. Musí predsa spracovať živiny obsiahnuté v jedle a to ho stojí dosť energie. A čím viac energie vydá, tým viac kalórií spáli. Tento proces sa v tele vykonáva po každom, hoc aj malom jedle. Tento fakt sa dá využiť aj pri type stravovania, pri ktorom napriek častým porciám dochádza k úbytku tuku. Poďme sa na to pozrieť bližšie!

1 Spaľujú sa tuky

Pravidelné dodávanie živín zabezpečí, že sa telo neprepne do režimu ukladania zásob, keďže to nepotrebuje. Neukladá si teda tukové zásoby na horšie časy a s pocitom bezpečia čerpá energiu z uložených zásob. Tukové vankúšiky miznú jedna radosť.

2 Hormóny hladu sú v pokoji

Množstvo menších porcií len tak pod zub je dobrým prostriedkom, ako udržiavať hormóny hladu na uzde. Keďže je žalúdok sčasti vždy naplnený, nevysiela signály typu „Chcem jesť!“ do mozgu.

3 Kopa energie

Nevýhodou veľkých porcií alebo nárazového jedenia je, že krátko nato vás prepadne hlboká únava, keďže telo sústredí všetku svoju energiu na spracovanie potravy. Ak svoje jedlo rozdelíte na viac menších porcií, budete aktívnejšia. Univerzita v Georgii spravila výskum, v ktorom sa testované osoby, ktoré jedli viac menších porcií, cítili plné energiea výkonnejšie ako osoby, ktorým stravu rozdelili na tri hlavné jedlá denne. Dokonca spálili aj viac kalórií. Ak si počas dňa pochutnáte na zdravých snackoch, ľahšie odoláte hriešnym myšlienkam na kalorický krémeš.

Ako na to?

Počas dňa si rozdeľte jedlo na tri hlavné chody a štyri drobné jedlá. Hlavné jedlá by mali mať okolo 250 kcal a menšie len do 100 kcal.

Časový plán:

8.00 raňajky

10.00 1. snack

12.30 obed

14.00 2. snack

16.00 3. snack

18.00 večera

19.30 4. snack

Vedľajšie jedlá (snacky)

Banán so škoricou

Menší banán nakrájame na kolieska, pokvapkáme citrónovou šťavou a posypeme škoricou. 95 kcal, T: 1 g, S: 20 g, B: 1 g

Jablkové pyré s hrozienkami

Zmiešame 150 g nesladeného jablkového pyré s 1 ČL hrozienok. 95 kcal, T: 1 g, S: 21 g, B: 1 g

Melónová polievka

Rozmixujeme 150 g medového melóna a zmiešame s 50 ml pomarančovej šťavy. Dochutíme vanilkovou esenciou. 95 kcal, T: 0 g, S: 22 g, B: 2 g

Paradajkový kokteil

Zmiešame 200 ml paradajkovej šťavy so sušeným provensalským korením a 1/2 ČL olivového oleja. 75 kcal, T: 3 g, S: 8 g, B: 4 g

Zeleninový kefír

Zmiešame 100 ml zeleninovej šťavy so150 ml kefíru (1,5 % tuku). Dochutíme bylinkovou soľou a mletým čiernym korením. 80 kcal, T: 2 g, S: 9 g, B: 6 g

Vajíčkový chlebík

Uvaríme natvrdo 1 vajce. Potrieme 1 plátok chrumkavého knäckebrotu 1 ČL horčice. Obložíme nakrájaným vajcom. 95 kcal, T: 5 g, S: 6 g, B: 7 g

Kôprový tvaroh

Vymiešame 100 g nízkotučného tvarohu s trochou perlivej minerálky dokrémova. Vmiešame 3 vetvičky nasekaného kôpru. Dochutíme soľou, korením a citrónovou šťavou. Podávame s plátkami šalátovej uhorky. 80 kcal, T: 0 g, S: 7 g, B: 13 g

Syrové kolieska

Obložíme 2 kolieska čierneho chleba nízkotučným syrom a hrubými plátkami uhorky. 70 kcal, T: 2 g, S: 7 g, B: 6 g

Hlavné jedlá

RAŇAJKY

Jogurt s orechmi

Vymiešame 170 g gréckeho jogurtu (0,5 %)s 1 ČL medu a posypeme 1 PL mandľových lupienkov alebo nasekanými orechmi. 230 kcal, T: 11 g, S: 15 g, B: 17 g

Chlebík s broskyňami

Obložíme 2 plátky celozrnného chleba 2 plátkami sušenej šunky a podávame s 1 broskyňou. 245 kcal, T: 5 g. S: 33 g, B: 17 g

Chrumkavé müsli

Hrsť sušených jablkových čipsov nalámeme nadrobno. Nasucho opečieme 40 g ovsených vločiek. Zmiešame a zalejeme 150 ml mlieka alebo prírodného jogurtu. 245 kcal, T: 5 g, S: 39 g, B: 11 g

OBED

Tuniakový šalát

Obsah menšej plechovky tuniaka zľahka rozdrvíme vidličkou. Nakrájame na menšie kúsky50 g mozzarelly light, 150 g cherry paradajok,1 jarnú cibuľku a 1 srdiečkový šalát. Zmiešames 1 ČL oleja a 1 PL červeného balzamového octu. Podávame s tuniakom a bazalkovými listami. 230 kcal, T: 10 g, S: 9 g, B: 25 g

Šalát so šošovicou

Prepláchneme 200 g konzervovanej šošovice. Nastrúhame 1 mrkvu a 100 g kyslej uhorky. Nasekáme 1 menšiu cibuľu a zmiešame. Pokvapkáme 2 PL bieleho balzamového octu a 1 ČL oleja. Posypeme soľou a korením. 250 kcal, T: 6 g, S: 34 g, B: 14 g

Šalát z červenej repy

Nasekáme 100 g kyslých uhoriek, 1 pohár konzervovanej cvikly scedíme a zmiešame s uhorkami. Dochutíme 50 g kyslej smotany, soľou, mletou rascou a citrónovou šťavou. Podávame posypané nasekaným kôprom. 250 kcal, T: 6 g, S: 43 g, B: 6 g

VEČERA

Šunkový chlebík

Potrieme 1 krajec čierneho chleba 1 PL čerstvého syra a obložíme sušenou šunkou. Podávames reďkovkami. 250 kcal, T: 6 g, S: 30 g, B: 18 g

S rozbifom

Nakrájame na plátky 1 nektárinku. Potrieme 1 plátok celozrnného chleba 1 ČL horčice a obložíme 50 g rozbifu nakrájaného natenko. Podávames nektárinkou. 240 kcal, T: 4 g, S: 34 g B: 15 g

Žemľa s camembertom

Rozpolíme 1 celozrnnú žemľu, potrieme 1 ČL chrenu a obložíme 50 g syra camembert. 250 kcal, T: 8 g, S: 28 g, B: 17 g

