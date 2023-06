1. Nesledujete svoju kalorickú bilanciu

Chyba: Ak zjete všetky kalórie, ktoré ste práve spálili pri behu, neschudnete Ak chcete schudnúť, musíte spáliť viac kalórií, ako prijmete – áno, také jednoduché to je.



Riešenie: Sledujte svoju kalorickú bilanciu. Vždy sledujte ako svoju bazálnu rýchlosť metabolizmu tak aj to, koľko kilokalórií ste spálili počas vášho kardio tréningu. Ak chcete schudnúť, rozhodujúci je kalorický deficit - mal by byť mierny stačí 300 až 500 kalórií denne.