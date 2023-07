Chcem sa opýtať na ochlpenie na bradavkách, spozorovala som, že mi chĺpky okolo bradaviek stmavli a zhrubli. Je ich tam dosť a cítim sa pre to nepríjemne. Prečo sa tam tvoria? Dajú sa odstrániť? Čitateľka z Levíc (19)

Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Nie je to zriedkavý jav. Bolo by dobré zistiť u ženských príbuzných, či sa u nich nevyskytuje zvýšené ochlpenie – na brade, nad hornou perou, ale aj na bokoch brady. Vtedy môže ísť o genetickú záležitosť. Ak nie, konzultujte s lekárom, či to nie je porucha štítnej žľazy, vaječníkov (polycystické) alebo nadobličiek. Tento stav môžu navodiť i niektoré lieky, napríklad kortikoidy. Ak sa takýto problém vyskytne v tehotenstve, je to normálne. Takýto stav prichádza i s pribúdajúcim vekom. Na vine je mužský hormón testo­sterón. Chlpy sa môžu vyskytnúť i v strede hrudníka, ale i na chrbte. A čo s tým? Netrhať pinzetou, skôr nad korienkom odstrihnúť. Dobré je poradiť sa s dermatológom, vhodné je odstránenie napríklad laserom. Ale všetky vyšetrenia – hormonálne, gynekologické a podobne – musia byť v norme.

