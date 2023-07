Ak zvýšená hladina cholesterolu v krvi nie je aktuálne váš prípad, neznamená to, že sa to časom nemôže zmeniť. Zlá strava, nedostatok pohybu alebo aj genetika vás môžu časom dobehnúť. Ženy majú vo všeobecnosti hodnoty lepšie ako muži, ale vo veku 50 až 65 rokov stúpa cholesterol aj im. Dobrá správa je, že zmenou životného štýlu môžete udržať svoj stav pod kontrolou. Ale keďže väčšina ľudí s vysokým cholesterolom nevykazuje žiadne príznaky, je nevyhnutné absolvovať pravidelné prehliadky a dať si zmerať hladinu cholesterolu odberom krvi.

O čo vlastne ide?

Cholesterol je tuková látka nachádzajúca sa v našej krvi a má niekoľko dôležitých funkcií. Napríklad je zodpovedný za tvorbu vitamínu D a tvorbu hormónov, ale slúži aj na tvorbu žlče, teda tráviacej tekutiny, ktorá pomáha rozkladať tuky, ktoré ste prijali v potrave. Ak ho je príliš veľa v krvnom obehu, môže viesť k zvýšenému riziku srdcového infarktu i mŕtvice. Bežnými príčinami sú zlá strava, fajčenie, ale aj dnes tak veľmi rozšírený nedostatok pohybu.

Zdroj: Shutterstock

Dobrý vs zlý

Existujú dva typy cholesterolu, LDL (nízka hustota lipoproteínov) a HDL (vysoká hustota lipoproteínov). LDL cholesterol sa často označuje ako „zlý“, pretože prispieva k tvorbe plaku v cievach, čo môže spôsobiť aterosklerózu a zvýšiť riziko srdcových ochorení. HDL cholesterol je, naopak, označovaný ako „dobrý“, pretože pomáha odstraňovať prebytočný cholesterol z našich ciev.

Vysoký cholesterol sa podieľa na upchávaní ciev. Zdroj: Shutterstock

Nezanedbávajte ho

Meranie hladiny cholesterolu je nevyhnutné, ak máte viac ako 40 rokov, ak máte nadváhu alebo v rodinnej anamnéze vysoký cholesterol, prípadne ak trpíte ochorením súvisiacim s vysokým cholesterolom. Meranie zvyčajne zahŕňa odber krvi a výsledky možno poskytnúť zvyčajne do 24 hodín.

Pozor na nadváhu!

Ľudia s nadváhou majú väčšiu pravdepodobnosť vysokej hladiny cholesterolu. Ak je to aj váš prípad, vyhýbajte sa príliš veľkému množstvu nasýtených tukov. Tie by mali tvoriť maximálne dvadsať gramov vašej stravy. Znížte spotrebu tučných mäsových výrobkov, ako sú klobásy a údeniny, sladké pečivo, zákusky, maslo, smotana alebo zmrzlina, tvrdé syry, či cukrovinky.

Zdroj: Shutterstock

TOTO vám pomôže:



1. Stop fajčeniu

Fajčenie znižuje hladiny HDL cholesterolu, pretože zlúčenina, ktorá sa nachádza v cigaretách, nazývaná akroleín, inhibuje HDL v ukladaní tukov do pečene, čo vedie k vyšším hladinám cholesterolu. Zvyšuje krvný tlak, a tak aj pravdepodobnosť zrážania krvi.



2. Zdravá strava

Zamerajte sa na vlákninu, pretože tá je účinným prostriedkom na zníženie hladiny LDL cholesterolu. Patria tam celozrnné obilniny, strukoviny, fazuľa, šošovica, cícer a ovocie a zelenina. Ďalej potraviny s nenasýtenými tukmi, ako je avokádo, mandle, vlašské orechy, lieskové orechy, chia a ľanové semiačka, rastlinné oleje, napríklad olivový a repkový olej, a v neposlednom rade ryby, napríklad losos, sardinky, makrela. Naopak, vylúčte alebo obmedzte nasýtené tuky, pretože dokážu zvyšovať hladinu LDL cholesterolu. Snažte sa minimalizovať konzumáciu červeného mäsa, mastného syra, masla, smotany a iných potravín s vysokým obsahom nasýtených tukov. Vyvarujte sa aj transtukov, ktoré sú v potravinách ako rýchle občerstvenie, pečivo, sušienky, margaríny a niektoré smažené potraviny. Sú škodlivé pre hladinu cholesterolu a je vhodné minimalizovať ich alebo vyhnúť sa im úplne. Konzumujte omega-3 mastné kyseliny, pretože majú priaznivý vplyv na srdce a cievy.

Zdroj: Shutterstock

3. Pravidelne cvičte

Rýchla chôdza, plávanie alebo jazda na bicykli pomáhajú zvýšiť hladinu HDL cholesterolu a zároveň pomôže vášmu telu presunúť LDL cholesterol do pečene, kde sa likviduje. Odporúča sa cvičiť aspoň 30 minút každý deň.

Lieky?

Statíny sa už dlho používajú ako lieky na vysoký cholesterol ako doplnok k cvičeniu a strave. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že bránia syntéze cholesterolu v pečeni, a teda zvyšujú absorpciu LDL z krvi. Pomôcť vám môžu bylinky a korenia.

Čakanka obyčajná

Proti vysokému cholesterolu sa využíva iba koreň čakanky. Okrem toho zlepšuje trávenie a pomáha pečeni aj žlčníku.

Zdroj: Shutterstock

Veronika lekárska

Kvitnúca veronika lekárska je účinná pri znižovaní hladiny cholesterolu v krvi.



Škorica

Bojovníkom proti LDL cholesterolu je korenina, ktorú máme azda všetci v kuchyni – je ňou škorica.

Zdroj: SHUTTERSTOCK

Koriander

Toto korenie okrem hladiny zdravého cholesterolu udržuje zdravé cievy, srdce, nervy a celkovú imunitu.

Zdroj: Shutterstock

POZNAJTE SVOJE ČÍSLA

V ideálnom prípade by mali byť hodnoty celkového cholesterolu nižšie ako 5,0 mmol/l (milimolov na liter). LDL by mal byť nižší ako 3 mmol/l a HDL by mal byť vyšší ako 1 mmol/l.