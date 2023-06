V mnohých rodinách však máme rôzne liečivé tekutiny, ktoré sme zdedili po starých rodičoch, napríklad dedkova bylinková pálenka, ktorej receptúra siaha možno až do stredoveku k liečiteľským receptom mníchov, alebo osvedčená slepačia polievka od babičky, ktorá pomáha na všetko, či už máme horúčku, alebo sme iba prechladnuté, bolí nás hlava, necítime sa dobre. A nie sú to bludy, lebo hojivé účinky slepačej polievky sú vedecky dokázané. No a tu sú ďalšie rodinné zázraky.

Využite silu prírody. Zdroj: Shutterstock

Na jar bylinkové kvapky: Upokojujú žalúdok

Naše babky používali tieto horké kvapky pre každého v rodine. Či mal žalúdočné problémy, črevné bolesti, dokonca na liečenie rán či kloktanie pri boľavom hrdle… A pomáhali. Môžete ich použiť zvonka aj zvnútra. Za svoj veľký účinok vďačí tinktúra zmesi špeciálnych horkých bylín, ktoré sa používajú aj v slávnych švédskych kvapkách, ktoré kúpite v lekárni.

Vyrobte si doma kvapky na žalúdok z našich byliniek. Zdroj: Shutterstock

Jednoduchý recept

Použite bylinky, ako je aloa, valeriána lekárska, horec žltý, mäta pieporná, muškátovník voňavý alebo ibiš lekársky. Podľa liečiteľky Marie Treben niekto pridáva aj rebarboru lekársku, kurkumu, šafran siaty, gáfrovník lekársky. Bylinky zalejte čírym, minimálne 45-percentným alkoholom v objeme 1,5 litra a nechajte vo fľaši na parapete aspoň 14 dní. Každý deň bylinky vo fľaši premiešajte. Aby kvapky neboli príliš horké, môžete chuť zjemniť pridaním medu alebo cukru do už hotového macerátu. Po dvoch týždňoch tekutinu sceďte cez sitko a gázu a uskladnite v tmavých fľašiach na tmavom mieste.